Đạo diễn 'Ở nhà một mình' không cắt vai của ông Trump vì sợ bị trục xuất

Ông Donald Trump đóng vai khách mời trong Ở nhà một mình 2, phát hành năm 1992 ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ San Francisco Chronicle, đạo diễn Chris Columbus bộc bạch rằng ông ước mình có thể xóa bỏ cảnh phim ngắn có sự xuất hiện của ông Donald Trump khỏi bộ phim Home Alone 2: Lost in New York (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York). Nhà làm phim này cho biết 7 giây xuất hiện của ông Trump trong phim đã trở thành một lời nguyền. "Nó đã trở thành gánh nặng đối với tôi. Tôi chỉ ước cảnh phim đó biến mất", đạo diễn thừa nhận.

Tuy nhiên, Chris Columbus nói rằng mình không thể cắt cảnh phim đó đi. "Nếu tôi cắt nó, có lẽ tôi sẽ bị trục xuất khỏi đất nước. Tôi sẽ bị coi là không đủ điều kiện để sống ở Mỹ, vì vậy tôi sẽ phải quay lại Ý hoặc gì đó", đạo diễn 67 tuổi giải thích với giọng mỉa mai. Columbus vốn sinh ra tại Pennsylvania (Mỹ) trong một gia đình gốc Ý.

"Khi chúng tôi lần đầu chiếu bộ phim ở Chicago, khoảnh khắc cảnh quay đó xuất hiện trên màn ảnh, khán giả phát điên lên. Họ reo hò và nghĩ rằng nó thật hài hước. Tôi nghĩ mình biết nhiều về hài kịch, nhưng rõ ràng là tôi không biết hết, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ được coi là buồn cười", ông chia sẻ với San Francisco Chronicle.

Macaulay Culkin trong phim Ở nhà một mình 2 ẢNH: 20TH CENTURY FOX

Ở nhà một mình 2 theo chân cậu bé Kevin (Macaulay Culkin thủ vai) vô tình lên chuyến bay đến New York thay vì cùng gia đình trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh ở nơi khác. Một mình giữa thành phố xa lạ, cậu đi vào khách sạn Plaza. Nhân vật của ông Donald Trump là một trong những người đàn ông mà Kevin gặp trong khách sạn và đã chỉ đường cho cậu. Phân cảnh xuất hiện vỏn vẹn 7 giây nhưng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, nhất là sau khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ.

Thời điểm quay Home Alone 2, khách sạn Plaza thuộc sở hữu của ông Trump. Đạo diễn Chris Columbus từng tiết lộ với Business Insider vào năm 2020 rằng tỉ phú này đã ít nhiều gây sức ép để được xuất hiện trong phim. Theo lời Columbus, đoàn phim muốn quay tại khách sạn Plaza và đã trả tiền cho điều đó nhưng ông Trump đưa ra đề nghị rằng đoàn phim chỉ được quay ở đây nếu ông có mặt trong tác phẩm. "Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý đưa ông ấy vào phim", nhà làm phim kỳ cựu nhớ lại.

Đạo diễn Chris Columbus ước cảnh quay của ông Donald Trump trong Ở nhà một mình 2 không tồn tại ẢNH: AFP

Năm 2023, ông Donald Trump viết trên Truth Social rằng Chris Columbus đã "năn nỉ" ông xuất hiện trong Ở nhà một mình 2. "Tôi rất bận rộn và không muốn làm điều đó. Nhưng họ rất tử tế và trên hết là rất kiên trì. Tôi đã đồng ý và phần còn lại trở thành lịch sử. Vai diễn khách mời đó đã vươn xa như tên lửa, bộ phim đã đạt được thành công lớn và vẫn được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là vào mùa Giáng sinh. Mọi người gọi cho tôi mỗi khi phim được phát sóng", ông chia sẻ. Tổng thống Mỹ khẳng định mình không hề tác động để được tham gia bộ phim đồng thời cho rằng Colombus đang muốn dùng chuyện này để gây chú ý.

Thời điểm đó, Chris Columbus không trả lời bài đăng kể trên của Trump. Nhưng hiện tại ông bày tỏ nỗi bức xúc với tờ San Francisco Chronicle vì bị ông Trump "đổ thừa" rằng mình đã nói dối. "Tôi không nói dối. Ông ta nói tôi đã cầu xin ông ta tham gia bộ phim. Nhưng không đời nào tôi lại cầu xin một người không phải là diễn viên tham gia một bộ phim. Chỉ là chúng tôi đã tuyệt vọng, muốn được quay phim ở khách sạn Plaza", nhà làm phim giải thích.

Việc nhiều khán giả yêu cầu cắt cảnh của ông Trump khỏi Ở nhà một mình 2 vốn gây xôn xao suốt nhiều năm qua. Tháng 12.2019, một nhà đài ở Canada thậm chí đã cắt phân cảnh kể trên khi bộ phim được chiếu lại ở nước này. Họ nhấn mạnh đây chỉ là một trong những đoạn bị cắt khỏi phim bởi chúng không ảnh hưởng đến nội dung chính của tác phẩm và quyết định này không hề chứa động cơ chính trị.