Trung Quốc hạn chế phim Mỹ để 'trả đũa' ông Trump

Trung Quốc hạn chế nhập khẩu phim Mỹ

Hình ảnh quảng bá phim Mỹ Black Panther: Wakanda Forever tại một rạp chiếu ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi 2023. Những năm gần đây, khán giả xứ tỉ dân không còn mấy mặn mà với các "bom tấn" từ Hollywood ẢNH: REUTERS

Cục quản lý điện ảnh quốc gia (NFA) của Trung Quốc cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này sẽ làm giảm thêm nhu cầu trong nước đối với phim ảnh của Mỹ, vốn đã suy giảm qua nhiều năm.

"Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy tắc thị trường, tôn trọng sự lựa chọn của khán giả và giảm số lượng phim Mỹ được nhập khẩu", NFA đề cập trên trang web của họ. Chris Fenton (tác giả của cuốn Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business) cho biết động thái này là "một cách cực kỳ nổi bật để đưa ra tuyên bố 'trả đũa' mà gần như không gây bất lợi cho Trung Quốc".

Trung Quốc vốn được xem là thị trường quốc tế lớn, quan trọng bậc nhất đối với nhiều hãng phim xứ cờ hoa. Tuy nhiên, Reuters chỉ ra rằng phim Hollywood chỉ chiếm 5% tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc. Và theo Chris Fenton, tệ hơn là Trung Quốc đánh thuế 50% số tiền đó trước khi bất kỳ khoản thu nào trở lại xứ cờ hoa. Vị này cũng chỉ ra rằng các hãng phim của Hollywood chỉ nhận được 25% doanh thu phòng vé ở Trung Quốc trong khi tại các thị trường khác, họ thu về khoản tiền gấp đôi con số đó. "Một hình phạt công khai như vậy đối với Hollywood là động thái thể hiện sức mạnh của Bắc Kinh mà chắc chắn Washington sẽ chú ý", Fenton nhận định.

Phim Hollywood bị 'thất sủng' ở xứ tỉ dân

Những năm gần đây, phòng vé Trung Quốc chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim nội địa. Mới đây nhất phải kể đến cơn sốt của phim hoạt hình Na Tra: Ma đồng náo hải chiếu dịp Tết Nguyên đán ẢNH: BEIJING ENLIGHT PICTURES

Từ năm 1994, Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu 10 bộ phim Mỹ mỗi năm thông qua mô hình phân phối chia sẻ doanh thu được công nhận trên toàn thế giới. Nhiều bộ phim được nhập khẩu vào nước này như Titanic (1997), Avatar (2009) đã trở thành "bom tấn" tại phòng vé xứ Trung, góp phần đưa tài tử Leonardo DiCaprio và nhiều đạo diễn như James Cameron trở thành cái tên quen thuộc trong lòng người hâm mộ phim điện ảnh tại nước này qua nhiều thế hệ.

Avengers: Endgame - bộ phim Mỹ hiếm hoi vào top doanh thu lịch sử tại phòng vé Trung Quốc ẢNH: MARVEL STUDIOS

Trung Quốc là thị trường phim lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi điện ảnh, văn hóa - giải trí trong nước ngày càng nở rộ, phòng vé chứng kiến màn "đổ bộ" của nhiều "bom tấn" nội địa như: Xin chào Lý Hoán Anh (2021), Trường Tân Hồ (2021), loạt phim hoạt hình Na Tra (2019, 2025)…, sự quan tâm của khán giả nước này đối với nhiều phim Hollywood đã giảm dần.

Bằng chứng là kể từ năm 2020, phim nội địa luôn chiếm khoảng 80% doanh thu phòng vé Trung Quốc mỗi năm (tăng so với mức 60% trước đây). Trong danh sách phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Trung Quốc, chỉ có một phim nhập khẩu có tên trong top 20. Đó là "bom tấn" siêu anh hùng Avengers: Endgame (2019) với doanh thu 4,25 tỉ nhân dân tệ (khoảng 579,83 triệu USD). Các phim còn lại trong top 20 đều là phim nội địa.