Sáng 25.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2Bệnh viện Bạch Maivà Bệnh viện Việt Đức.

Phiên tòa được mở do có 10 bị cáo kháng cáo. Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục, chủ tọa cho biết, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt, với lý do đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), nên không thể di chuyển ra Hà Nội hầu tòa. Kèm theo đơn có xác nhận của giám đốc bệnh viện về tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Ngoài bà Tiến, một bị cáo khác cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe và xin hoãn phiên tòa. Đại diện Bộ Y tế được triệu tập nhưng vắng mặt.

Cho ý kiến về tình huống trên, đại diện viện kiểm sát đánh giá phiên tòa đủ điều kiện để tiếp tục xét xử, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Hội đồng xét xử quyết định vào hội ý. Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay, việc vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến xét xử, nên quyết định tiếp tục làm việc. Quá trình giải quyết vụ án, nếu thấy cần thiết, tòa sẽ xem xét sau.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

Hội đồng xét xử sau đó công bố và kiểm tra lý lịch các bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Tiến có 2 luật sư bào chữa. Sáng nay, một luật sư có mặt, luật sư còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt. Các bị cáo còn lại, hầu hết đều có người bào chữa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.