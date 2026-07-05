Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp đón người bệnh từ 6 giờ sáng

Chiến dịch khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho 5.000 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai từ tháng 6, cao điểm trong 2 ngày 4 - 5.7, hiện đã hoàn thành, góp phần phát hiện sớm với các trường hợp có yếu tố nguy cơ bệnh mạn tính.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

ẢNH: DIỆU HIỀN

Qua khám và các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, các bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp có yếu tố nguy cơ về bệnh mạn tính, rối loạn chuyển hóa; đặc biệt lưu ý người đang điều trị bệnh tăng huyết áp tuân thủ điều trị, tái khám theo hẹn và đến khám ngay khi thấy có bất thường về sức khỏe để tránh các biến cố nguy hiểm.

"Món quà sức khỏe dành tặng các bậc tiền bối, người có công tại Ninh Bình trong những ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động chính là cách chúng tôi thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Chúng tôi mong muốn cơ sở mới không chỉ góp phần nâng cao năng lực y tế của khu vực mà còn trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, giàu tính nhân văn đối với nhân dân", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.

Theo ông Cơ, đưa chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội về cơ sở Ninh Bình cần tạo điều kiện để người dân được tiếp tục điều trị ngay tại đây. Giảm tải cho cơ sở Hà Nội không chỉ là giảm số lượng người bệnh, mà quan trọng hơn là giảm bớt những vất vả, chi phí và thời gian đi lại cho người dân, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối ngay gần nơi sinh sống.

Các viện, trung tâm, khoa, phòng Bệnh viện Bạch Mai đang rà soát, tư vấn và hẹn tái khám cho người bệnh ngoại trú cũng như người bệnh nội trú chuẩn bị ra viện thuộc khu vực từ Hà Tĩnh trở ra Ninh Bình và các tỉnh lân cận, để tiếp tục điều trị tại cơ sở Ninh Bình khi phù hợp.