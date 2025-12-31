Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng

Chiều 31.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng ẢNH: TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970 tại tỉnh Ninh Bình (cũ), trình độ học vấn là phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, cử nhân khoa học ngành tâm lý giáo dục.

Bà có quá trình công tác nhiều năm tại Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Trường Cán bộ phụ nữ T.Ư; Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Giám đốc Trường Cán bộ phụ nữ T.Ư (từ tháng 10.2012 là Học viện Phụ nữ Việt Nam)...

Giai đoạn 2014 - 2015, bà được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sau đó, bà trở lại giữ chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng (tháng 1.2016).

Từ 2016 - 2020, bà là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Từ 2020 - 2023, bà là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Từ tháng 3.2023 đến nay, bà là Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tháng 3.2023, Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử bà tham gia Ủy ban, Đoàn chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.