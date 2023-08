Bà Phạm Thị Hằng khai 'thiếu hiểu biết về đấu thầu, tin tưởng cấp dưới'

12 bị cáo bị đưa ra xét xử

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở GD-ĐT Thanh Hóa: gồm: Phạm Thị Hằng (nguyên Giám đốc), Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa (đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), Nguyễn Văn Phụng (nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính) và Bùi Trí Thức (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính). Các bị cáo liên quan còn lại gồm: Đặng Xuân Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá BTC Value; Hồ Thị Sáu, nguyên Giám đốc khối thẩm định thuộc Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Nguyễn Duy Linh, nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh; Bùi Việt Long, nguyên Phó trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Hoàng Đạo.