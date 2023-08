Xét xử cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng

Ngày 15.8, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 20.7, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa vụ án này ra xét xử, nhưng do vắng mặt một số bị cáo và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ án nâng khống giá thiết bị xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá MINH HẢI

Tại phiên tòa sáng nay, tất cả 12 bị cáo đều có mặt và sức khỏe đảm bảo. Có một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và một số người vắng mặt không có lý do nhưng được xác định không làm ảnh hưởng đến phiên xét xử.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá bị đưa ra xét xử, gồm: Phạm Thị Hằng (nguyên Giám đốc), Lê Văn Cương và Trịnh Hữu Nghĩa (đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính), Nguyễn Văn Phụng (nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính) và Bùi Trí Thức (nguyên chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính).

Các bị cáo liên quan còn lại gồm: Đặng Xuân Minh, nguyên Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá BTC Value; Hồ Thị Sáu, nguyên Giám đốc khối thẩm định thuộc Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Nguyễn Duy Linh, nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh; Bùi Việt Long, nguyên Phó trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Hoàng Đạo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, giai đoạn từ năm 2019 - 2021, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 2 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục, trường học cho các trường trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện các gói thầu, các bị cáo công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thông đồng với các bị cáo còn lại nâng khống giá trị các gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền hơn 20,8 tỉ đồng.

Cụ thể, gói thầu số 1 Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện với số tiền hơn 32,6 tỉ đồng, nhưng trong quá trình điều tra, Hội đồng thẩm định giá thẩm định lại thì giá trị thực chỉ có hơn 24,9 tỉ đồng.

Gói thầu số 2 mà Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện với giá trị hơn 86,9 tỉ đồng, nhưng khi thẩm định lại chỉ có giá trị hơn 73,7 tỉ đồng.

Bản cáo trạng cáo buộc, sau khi trúng đấu giá để thực hiện các gói thầu, Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa đã đưa cho Nguyễn Văn Phụng (nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa) 6 tỉ đồng.

Sau khi cầm tiền, Phụng đưa cho bà Phạm Thị Hằng 3 tỉ đồng. Số còn lại, Phụng giữ cho mình 700 triệu đồng sau khi chia cho Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỉ đồng, Lê Văn Cương 250 triệu đồng, Bùi Trí Thức 300 triệu đồng và 300 triệu đồng cho phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa để sử dụng vào việc chung.