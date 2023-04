Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can thuê nhà xưởng sản xuất nệm giả

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trí Hảo (32 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hảo được xác định có hành vi sản xuất nệm giả thương hiệu Thắng Lợi, bị Công an H.Đất Đỏ phát hiện.



Hảo lúc bị Công an H.Đất Đỏ mời lên làm việc CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, Hảo từng làm việc cho một công ty tại TP.HCM. Công ty này sản xuất nệm giả thương hiệu Công ty TNHH nệm Thắng Lợi (trụ sở đóng tại H.Hóc Môn, TP.HCM), bị công an triệt phá, xử lý.

Sau đó, Hảo nghỉ việc, về H.Đất Đỏ thuê nhà xưởng để làm chăn, ga, gối, nệm. Trong thời gian này, Hảo nhận đơn hàng của một người không rõ lai lịch, đặt làm hơn 100 tấm nệm cao su gắn nhãn hiệu Thắng Lợi, đặt cọc trước 5 triệu đồng.

Hảo sản xuất xong số nệm này, chưa kịp giao cho khách thì bị Công an H.Đất Đỏ kiểm tra nhà xưởng phát hiện bắt giữ. Tại hiện trường, công an còn phát hiện 715 "phiếu bảo hành nệm Thắng Lợi" có dòng chữ "Nệm Thắng Lợi thương hiệu đăng ký độc quyền".

Theo kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, sản phẩm mà Hảo sản xuất là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Thắng Lợi.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Công ty TNHH nệm Thắng Lợi cho biết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không có bất kỳ chi nhánh nào của công ty sản xuất mà chỉ liên kết với nhiều đại lý để bán nệm. Tuy nhiên, tại H.Đất Đỏ không có đơn vị nào buôn bán nệm của Thắng Lợi.

"Công ty chúng tôi phát hiện có hiện tượng sản xuất, buôn bán nệm giả thương hiệu Thắng Lợi tại các đại lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng chưa xác định được nguồn gốc. Nếu trước đây, mỗi tháng đại lý lấy hàng chục tấm nệm Thắng Lợi để bán thì từ khi Hảo sản xuất nệm giả, các đại lý ít lấy nệm của công ty bán, dù tại những đơn vị bán hàng vẫn trưng bày sản phẩm chính hãng", ông Giang cho hay.

Theo Công an H.Đất Đỏ, để sản xuất nệm giả thương hiệu Thắng Lợi, Hảo đặt chỗ làm nệm, chăn, vải, logo giả nhãn hiệu Thắng Lợi rồi đưa về xưởng để làm thành phẩm giao cho khách.

Hiện Công an H.Đất Đỏ ra quyết định lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hảo để tiếp tục điều tra, làm rõ.