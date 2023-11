Bà Rịa - Vũng Tàu: Mang súng hơi đến bắn thủng bụng bạn nhậu

Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ hình sự Bảo Thúc (46 tuổi, quê Khánh Hòa), Lê Minh Trí (20 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Anh Tiến (33 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Thúc là nghi can dùng súng hơi bắn bạn nhậu bị thủng bụng, gây thương tích nặng.



Khẩu súng hơi mà Thúc dùng để bắn trọng thương bạn nhậu CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 5.11, Thúc nhậu tại nhà anh H.Q.B (40 tuổi, ngụ P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa) thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên Thúc điều khiển ô tô về tiệm Internet của mình tại Phước Hưng (TP.Bà Rịa).

Sau đó, Thúc gọi điện thoại hẹn anh B. đánh nhau. Thúc lấy khẩu súng hơi bỏ lên ô tô rồi chở Trí và Tiến cùng đi đánh anh B. Lúc đi cùng Thúc, Trí cầm theo con dao.

Đến nhà anh B., Trí lấy dao để bên lề đường rồi cùng Tiến đi vào trong nhà đánh anh B. Trong lúc 2 bên xô xát, Thúc lấy khẩu súng hơi bắn vào bụng bạn nhậu. Viên đạn chì của súng hơi xuyên vào bụng khiến anh B. thương tích nặng.

Nhiều người phát hiện chạy đến đưa anh B. đi cấp cứu, còn nhóm Thúc lên ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Công an P.Kim Dinh tổ chức truy bắt Thúc, Trí và Tiến, thu giữ khẩu súng hơi, con dao. Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa, nhóm của Thúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.