Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm cầm dao đi lòng vòng đâm chết người đã bị bắt

Tối 17.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lấy lời khai của Nguyễn Thanh Hùng (40 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi nghi phạm này đâm chết người ở TP.Vũng Tàu và gây thương tích cho 2 nạn nhân khác trên địa bàn H.Long Điền.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng bị bắt giữ CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (17.10), Hùng cầm dao đâm 2 người gây thương tích trên địa bàn xã Phước Tỉnh (H.Long Điền) rồi bỏ trốn.

Trong khi lực lượng Công an xã Phước Tỉnh và Công an H.Long Điền đang truy bắt Hùng thì nghi can này đi xe máy qua TP.Vũng Tàu đâm 1 nạn nhân khác tử vong.

Theo đó, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, Hùng đến hẻm 34 Bắc Sơn, P.11 (TP.Vũng Tàu) thì thấy anh H. (35 tuổi, ngụ H.Long Điền) đang ngồi nhậu cùng với nhóm bạn.

Hùng dừng lại rồi đi đến nơi anh H. ngồi dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn.

Công an P.11, Công an TP.Vũng Tàu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy bắt Hùng.

Tối 17.10, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu tiếp cận Hùng tại một nhà nghỉ trên địa bàn và tiến hành bắt giữ nghi phạm này, sau đó bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Công an H.Long Điền, Hùng là người nghiện ma túy, vừa cai nghiện xong và trở về địa phương từ tháng 8.2023. Hiện Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ việc.