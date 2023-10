Vĩnh Long: Xe máy qua đường tông nhau khiến 1 người tử vong

Chiều 17.10 Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang kết hợp với các đội nghiệp vụ thuộc công an tỉnh và Công an TP.Vĩnh Long điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn được camera an ninh của người dân ghi lại CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 33 phút cùng ngày, Nguyễn Tuấn Đạt (18 tuổi, ngụ P.18, Q.4, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 65H1-358.30 chở theo một người phụ nữ chưa rõ nhân thân, lưu thông trên QL1 (đường Đinh Tiên Hoàng) theo hướng Vĩnh Long - Cần Thơ.

Khi đi đến đoạn thuộc P.8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long thì bất ngờ tông vào xe máy BS 64H4-9538 do chị T.H.K.H (41 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) đang chuyển hướng qua đường theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong NAM LONG

Vụ va chạm khiến cả 3 người ngã xuống đường bị thương, riêng chị H. bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đạt và người phụ nữ ngồi sau bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ tai nạn giao thông trên đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.