Bà Rịa - Vũng Tàu: Người dân ở Châu Đức ngao ngán vì nạn trộm cắp vặt

Thời gian qua, người dân sống trên địa bàn H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) thường xuyên đưa các hình ảnh, video lên mạng xã hội và tỏ ra ngao ngán trước nạn trộm cắp vặt được camera ghi lại.



Người đàn ông trộm dép nhà dân ở TT.Ngãi Giao NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trộm không chừa món gì

Theo camera của nhà dân ở TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức) ghi lại, lúc 4 giờ 30 ngày 12.8, có một người đàn ông đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác đen cầm theo cái bao, vô tư lấy dép, giày của người dân.

"Người này chỉ lượm những đôi dép, giày đẹp, có giá trị. Trước đó, camera có ghi lại người lớn tuổi, nhưng lần này thì hình ảnh cho thấy người lấy trộm dép là thanh niên", anh H. (ngụ TT.Ngãi Giao) cho biết.

Trước đó, tháng 5.2023, camera của gia đình anh L.T. (ngụ TT.Ngãi Giao) cũng ghi lại hình ảnh một thanh niên khác cầm theo bao, trộm dép của gia đình anh và hàng xóm. "Theo ước tính, nửa bao dép, giày mà nam thanh niên này trộm có giá trị gần 2 triệu đồng", anh L.T cho hay.

Tấm đan thoát nước cũng bị trộm NGUYỄN LONG

Cũng trên địa bàn TT.Ngãi Giao, thời gian qua nạn trộm cắp vặt diễn ra rất phức tạp. Nghiêm trọng nhất là nạn trộm cắp tấm đan thoát nước, vì dễ gây tai nạn cho các phương tiện giao thông.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Châu Đức, khoảng 2 tháng nay, nhiều tuyến đường của TT. Ngãi Giao bị trộm 6 tấm đan thoát nước. Mỗi tấm đan này trị giá gần 2 triệu đồng nhưng khi bán ve chai chỉ có giá trên dưới 100.000 đồng.

Hay các tiểu thương trong chợ Ngãi Giao bức xúc vì hàng hóa, cá, gà… hàng ngày bán chưa hết, để lại qua đêm thì bị mất trộm. Từ camera, các tiểu thương phát hiện hàng đêm một nhóm thanh thiếu niên lén lút vào chợ để trộm cắp.

Nhóm trộm nhí vào chợ đẻ trộm cắp hàng hóa của tiểu thương TIỂU THƯƠNG CUNG CẤP

Chưa thực hiện chức trách được giao

Trước hàng loạt vụ mất trộm trong chợ, Công an H.Châu Đức phối hợp Công an TT.Ngãi Giao tiến hành điều tra và xác định một nhóm thanh thiếu niên từ 15 - 19 tuổi trên địa bàn huyện đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của tiểu thương.

Tại cơ quan điều tra, nhóm trộm này khai nhận đã trộm cá, gà, vịt… của tiểu thương sau đó đưa về nhà nấu ăn.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 12.8, một lãnh đạo UBND H.Châu Đức cho biết, thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản của người dân, nhà nước, vi phạm trật tự giao thông gia tăng và diễn biến phức tạp, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Nghi can trộm gà bị công an bắt CÔNG AN CUNG CẤP

"Nguyên nhân chính là thái độ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, chưa thực hiện chức trách được giao. Công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn trong thời gian cao điểm (từ buổi tối đến sáng hôm sau) chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm", lãnh đạo này cho hay.

UBND H.Châu Đức đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương chấn chỉnh, hành động quyết liệt để lập lại an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là phòng chống tội phạm trộm cắp, an toàn giao thông để triển khai thực hiện hiệu quả, tích cực. Chú trọng tuyên truyền và kiểm soát, tuần tra...