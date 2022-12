Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giam 2 bị can dùng súng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 20.12, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Vũ (22 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Thăng (27 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Vũ và chị L.T.T (22 tuổi) quen nhau, cùng có 1 con chung. Tháng 11.2022, cả 2 chia tay nên người nhà chị T. không cho Vũ gặp mẹ con chị T.

Do bực tức vì không được gặp con, ngày 16.12, Vũ gọi cho Thăng nói mang theo khẩu súng vừa mua trên mạng để gặp chị T. nói chuyện.

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 17.12, Vũ và Thăng thuê xe taxi đi đến nhà chị T. Lúc này, chị T. đang cho con ngủ nên Vũ đã lấy điện thoại của T., sau đó kẹp cổ lôi ra ngoài đưa lên xe taxi.

Người nhà chị T. phát hiện vụ việc liền chạy ra can ngăn, không cho Vũ đưa chị T. đi. Thăng đứng gần đó rút súng bắn 2 phát nhưng không trúng ai.





Lúc này, tài xế taxi nghe tiếng súng nổ liền rút chìa khóa xe bỏ chạy. Khi Thăng và Vũ ra xe taxi, không thấy lái xe nên bỏ chạy bộ.

Người dân nghe tiếng tri hô của gia đình chị T. nên vây bắt Thăng và Vũ và giao cho công an địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Thăng và Vũ giao nộp khẩu súng dạng rulo cùng 16 viên đạn. Trong khẩu súng còn có 2 viên đạn.

Một lãnh đạo Công an TX.Phú Mỹ cho biết, ngoài bắt giam 2 bị can trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cơ quan công an còn đưa khẩu súng đi giám định để tiếp tục xử lý theo quy định.