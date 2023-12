Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giam người vợ chém chồng tử vong

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hào (54 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi giết người. Bà Hào là nghi phạm đã dùng dao chém chồng mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng CTV

Theo thông tin ban đầu, bà Hào và chồng mình là ông B.V.M (65 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trưa 22.12, vợ chồng bà Hào tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau và sau đó thì dẫn đến xô xát.

Trong lúc xô xát, bà Hào cầm con dao trên bàn chém nhiều nhát vào người ông M., khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Con dao mà bà Hào dùng chém chồng NGUYỄN LONG

Thấy chồng nằm bất động, bà Hào đã tìm cách cấp cứu, cầm máu và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, do vết chém trúng vùng đầu nên ông M. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ đến hiện trường, lấy lời khai của bà Hào để điều tra nguyên nhân nghi can này dùng dao chém chồng tử vong.