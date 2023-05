Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nam công nhân tắm biển bị sóng cuốn mất tích

Ngày 9.5, lực lượng chức năng H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và người dân đã tìm thấy thi thể anh B.V.V (35 tuổi, quê Hải Phòng) bị mất tích trước đó khi tắm ở khu vực biển Bãi Nhát (H.Côn Đảo).



Theo thông tin ban đầu, anh V. cùng 3 người khác làm công nhân cho một nhà máy gần bãi biển Bãi Nhát (H.Côn Đảo). Chiều 8.5, sau khi tan ca, anh V. cùng nhóm công nhân rủ nhau xuống Bãi Nhát tắm biển.

Trong lúc tắm biển, anh V. bơi ra xa và bị sóng to cuốn trôi ra xa bờ. Anh V. thả lỏng trôi trên biển và kêu gọi nhóm bạn cứu giúp. Tuy nhiên, do sóng to, mọi người không thể bơi ra tiếp cận được anh V. để đưa vào bờ.

Nhóm bạn anh V. đã gọi điện báo cho lực lượng công an, biên phòng ở H.Côn Đảo đề nghị cứu nạn. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện ra hiện trường tìm kiếm anh V. nhưng không tìm thấy được nạn nhân.

Đến trưa 9.5, lực lượng chức năng H.Côn Đảo và người dân đã phát hiện thi thể anh V. cách hiện trường lúc nạn nhân bị nạn không xa.