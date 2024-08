Bà Sểnh Vlog và 2 học sinh tử vong do lũ cuốn

Tại Hòa Bình, mưa lớn khiến 2 học sinh trên đường đi học về qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Việt L. (12 tuổi, học sinh lớp 7 Trường tiểu học - THCS Cư Yên, xã Cư Yên, H.Lương Sơn) và Lê Thúy H. (8 tuổi, học sinh lớp 3, trú xã Cư Yên, H.Lương Sơn).



Khu vực nước lũ lên cao tại H.Lâm Bình (Tuyên Quang) ẢNH: BÁO TUYÊN QUANG

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các lực lượng cứu nạn cứu hộ và gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể nạn nhân Lê Thị Thuý H., khoảng 16 giờ 45 thì tìm được thi thể nạn nhân còn lại.

Tại Tuyên Quang, mưa lớn cũng khiến 1 người chết do lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là bà Triệu Thị L. (54 tuổi, trú thôn Nặm Đíp, TT.Lăng Can, H.Lâm Bình).

Nạn nhân Triệu Thị L. được nhiều người biết đến với cái tên Bà Sểnh Vlog. Các clip được đăng trên kênh Bà Sểnh Vlog là những hoạt động giải trí, đời thường gắn với cuộc sống làng quê đều thu hút hàng triệu lượt xem. Hiện, kênh TikTok Bà Sểnh Vlog có 780.000 người theo dõi, trang Facebook có 401.000 người theo dõi.

Về tài sản, trên địa bàn tỉnh có 1 nhà bị đất taluy sạt lở vào nhà; 20,9 ha lúa, 4,5 ha ngô (H.Lâm Bình) bị ngập; một số tuyến đường liên thôn, xã trên địa bàn H.Lâm Bình sạt lở, hư hỏng.

Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn khiến 77 ngôi nhà (TP.Lào Cai 74, H.Bắc Hà 2, H.Bảo Thắng 1) bị ngập, hư hỏng. Trong đó, 2 nhà hư hỏng trên 30%; 75 nhà bị ngập úng hư hỏng vật dụng gia đình và 1 hộ bị sạt taluy dương làm đổ tường phía sau nhà.

Ngoài ra, mưa lớn khiến 7,5 ha lúa (H.Bảo Thắng) bị ngập úng, 25 ha hoa màu khác thiệt hại, 2,5 ha ao cá mất trắng; 1 công trình thủy lợi bị sạt lở 50 m; Trạm Y tế xã Bản Cái sạt lở tạo hàm ếch sát mép tường rào giữa trạm y tế xã và lòng hồ thủy điện Vĩnh Hà dài 50 m; 2 tuyến đường liên xã ở H.Bảo Thắng bị sạt lở...

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 1.9, khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Ở Bắc bộ có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào đêm và sáng). Khu vực bắc và Nam Trung bộ, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo, từ chiều tối 1 - 2.9, ở Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.