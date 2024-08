Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang mưa rất lớn, có nơi gần 300 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực miền Bắc và Tây nguyên có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 29.8 - 8 giờ ngày 30.8 có nơi trên 100 mm như: Quân Chu (Thái Nguyên) 270,8 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 200 mm, Minh Sơn (Hà Giang) 174,6 mm, Bản Cầm (Lào Cai) 137,4 mm, Minh Bảo (Yên Bái) 103,2 mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 102 mm, Ngọk Tụ (Kon Tum) 120,4 mm…

Hình ảnh mưa lớn gây ngập ở TP.Lào Cai ẢNH: LCO

Tại Hà Nội, mưa cũng đang diễn ra diện rộng từ khoảng 8 giờ sáng nay. Theo thống kê của hệ thống đo chuyên dùng Vrain, mưa lớn chủ yếu ở các huyện: Phúc Thọ 49 mm, Ba Vì 41 mm, Ứng Hòa 32 mm, Chương Mỹ 31,4 mm, Quốc Oai 31 mm, Mỹ Đức 26 mm, Thạch Thất 24 mm, Thanh Trì 35 mm...

Dự báo, ngày và đêm 30.8, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Tây nguyên có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm (riêng khu vực Tây nguyên thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong khi đó, ở khu vực Nghệ An, Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung bộ nắng nóng

Ngày 29.8, ở Hòa Bình, đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; ở khu vực từ Thanh Hóa - Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Đô Lương (Nghệ An) 39,1 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Dự báo, ngày 30 - 31.8, khu vực từ Nghệ An - Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.



Từ ngày 1.9, nắng nóng ở Trung bộ tiếp tục dịu dần.