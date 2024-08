Xã miền núi bị nước lũ cô lập 4 ngày dù đã hết mưa

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa lớn từ đêm 23 - 24.8 tại tỉnh Cao Bằng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân.

Những con đường chính vào xã Quang Vinh đều bị cô lập ẢNH: CBH

Cụ thể, có 462 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn do sạt lở đất; 407 nhà bị ngập nước (TP.Cao Bằng 178 nhà, H.Hòa An 97 nhà, H.Hà Quảng 91 nhà, H.Trùng Khánh 41 nhà); 53 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở.

Tính đến chiều 27.8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh này đã tạnh mưa, nước lũ đã rút nhưng trên địa bàn H.Trùng Khánh vẫn còn xã Quang Vinh bị cô lập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trung Văn Bào, Chủ tịch UBND xã Quang Vinh, cho biết, tính đến nay, toàn xã đã bị cô lập 4 ngày do nước lũ lên cao. Độ ngập trung bình khoảng 8 - 10 m, nơi sâu nhất khoảng 12 - 13 m.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển gia súc ẢNH: CBH

Theo ông Bào hình ảnh 3 trường học ngập sâu trong nước được chia sẻ trên mạng xã hội là chính xác. Các trường này bị ngập từ 2 - 3 m.

"Hiện nay trong xã có khoảng 540 hộ dân bị cô lập, trong đó có khoảng 60 hộ bị ngập sâu. Số lượng các hộ bị ngập vẫn đang tăng do nước lũ chưa có dấu hiệu rút dù trời đã tạnh mưa 2 ngày nay. Đây là lần ngập chưa từng xảy ra tại địa phương", ông Bào nói và cho hay, những đợt ngập trước đây ở địa phương kéo dài khoảng 3 ngày nước sẽ rút.

Các điểm trường tại xã Quang Vinh đều bị ngập sâu ẢNH: CBH

Vị lãnh đạo xã Quang Vinh cho hay, trước tình trạng trên, lãnh đạo H.Trùng Khánh đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm bị ảnh hưởng, hỗ trợ tiền mặt, vật chất cho một số hộ dân, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng nặng để khắc phục khó khăn trước mắt. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các phương án khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai mưa lớn kèm theo lốc, sét ngập lụt, sạt lở đất từ ngày 24 - 25.8 tại tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Nội và Nghệ An đã gây ra nhiều thiệt hại.

Cụ thể 2 người chết, 2 người bị thương; 14 nhà di dời khẩn cấp (Hà Giang 1, Điện Biên 13) và 447 nhà bị thiệt hại, hư hỏng (Cao Bằng 382, Bắc Kạn 19, Hà Giang 18, Điện Biên 21, Nghệ An 7); 705 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Hà Giang 4, Lào Cai 11, Điện Biên 15, Cao Bằng 608, Bắc Kạn 62, Nghệ An 5); 302 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Cao Bằng 222, Hà Giang 60, Nghệ An 20).

Về giao thông 58 điểm, tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông với khối lượng sạt khoảng 4.064 m3 đất đá.