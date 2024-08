Mưa lũ làm 3 người chết, mất tích ở các tỉnh phía bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 25.8, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.8 - 8 giờ ngày 25.8 có nơi trên 100 mm như: Mường Mươn (Điện Biên) 208,8 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 200,4 mm, Yên Thuận (Tuyên Quang) 158,8 mm, Bình Văn (Bắc Kạn) 150,4 mm, Bạch Ngọc 2 (Hà Giang) 149,9 mm, Tân Phượng (Yên Bái) 128,8 mm...

1 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ ở Hà Giang ẢNH: BÁO HÀ GIANG

Đáng chú ý, mưa lớn tại các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên... đã gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại tỉnh Hà Giang, mưa lũ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Nạn nhân tử vong do lũ cuốn trôi, là bà Đặng Thị C. (49 tuổi, trú xã Đức Xuân, H.Bắc Quang). 2 người bị thương do sạt lở gây sập tường nhà là chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi) và cháu Trần Khánh L. (8 tuổi, trú TT.Vĩnh Tuy, H.Bắc Quang).

Mưa lớn cũng khiến 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng do sạt lở, 14 hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng, thiệt hại. Cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng như QL2, thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tại tỉnh Điện Biên, mưa lũ cũng khiến 34 ngôi nhà bị hư hỏng, 13 nhà phải di dời khẩn cấp. Về nông nghiệp, 15,24 ha cây trồng bị thiệt hại; 13 tuyến đường bị sạt lở, trong đó H.Nậm Pồ 8 tuyến (7/8 tuyến đang tắc cục bộ), H.Mường Ảng 3 tuyến, TP.Điện Biên Phủ 2 tuyến. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đang thống kê thiệt hại và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khoảng 13 giờ 30 ngày 24.8, 2 học sinh đi qua khu vực cầu Ngầm (xã Hòa Lạc, H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị nước cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động bộ đội, dân quân, công an... cứu được 1 học sinh, em còn lại vẫn đang mất tích.

Cơ quan khí tượng dự báo, tối và đêm 25.8, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.