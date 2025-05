Ba thương hiệu Việt nhượng quyền quốc tế thành công

Ba thương hiệu Việt gồm chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock, chuỗi trà sữa Phúc Tea (tên quốc tế là HappiTea) và chuỗi dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Care With Love nằm trong hệ sinh thái Go Global Holdings tiếp tục ký kết hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Lễ ký kết diễn ra vào ngày 17.5, tại sự kiện Triển lãm Nhượng quyền Ấn Độ diễn ra ở thủ đô New Delhi (kéo dài trong hai ngày 17 - 18.5).

Cụ thể, cả 3 thương hiệu Việt nói trên cùng được Tập đoàn Al Madini Group Of Companies LLC (AMG) nhận quyền độc quyền cho 6 nước ở khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman). Là một trong những tập đoàn hàng đầu sở hữu hơn 13 thương hiệu nhượng quyền nội địa và quốc tế tại khu vực, AMG cam kết sẽ khai trương ít nhất 50 chi nhánh nhượng quyền mỗi thương hiệu tại khu vực này trong vòng 5 năm đầu tiên.

CEO Thuận Nguyễn ký hợp đồng nhượng quyền thương hiệu Three O'Clock với ông Mohhamad A. R. S. Al Madini, Chủ tịch Tập đoàn AMG ẢNH: CTV

Hợp đồng còn lại là giữa Công ty Franchise India Ventures Private Limited với thương hiệu trà sữa HappiTea. Đối tác này sẽ phát triển các cửa hàng HappiTea tại khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ (gồm các nước Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal) và cam kết mở ít nhất 200 chi nhánh nhượng quyền trong 10 năm. Trước đó vào đầu năm 2025, công ty con của Franchise India Ventures Private Limited là FranGlobal đã nhận quyền độc quyền thương hiệu cà phê 24/7 Three O'Clock của Công ty cổ phần Teatime.

Theo thỏa thuận, các đối tác sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống nhượng quyền thứ cấp, vận hành chuỗi chi nhánh, triển khai các hoạt động marketing, vận hành chuỗi cung ứng và hỗ trợ đối tác nhận quyền thứ cấp tại 2 khu vực thị trường trên. Còn 3 thương hiệu Việt có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thương hiệu và huấn luyện cho đội ngũ của đối tác trong thời gian khai trương những cửa hàng đầu tiên.

Chia sẻ về lý do chọn lựa ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền với 3 thương hiệu Việt Nam, ông Mohhamad A. R. S. Al Madini, Chủ tịch Tập đoàn AMG cho biết, hợp tác này một phần dựa trên sự tin tưởng sẵn có của ông dành cho ban lãnh đạo Go Global, một phần dựa trên tiềm năng thị trường mà ông nhìn thấy từ sản phẩm và dịch vụ của 3 thương hiệu. Trên tinh thần cộng tác cùng phát triển dựa trên sức mạnh của đôi bên, ông tin rằng thị trường GCC, là các nước phát triển của khu vực Trung Đông sẽ mở ra tiềm năng lớn cho cả 3 thương hiệu.

Theo ông Gaurav Marya, Chủ tịch HĐQT Công ty Franchise India Ventures Private Limited, sau thời gian hợp tác triển khai thương hiệu cà phê Three O'Clock tại thị trường Ấn Độ và chuẩn bị khai trương chi nhánh nhượng quyền đầu tiên tại Hyderabad, ông càng tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của các thương hiệu trong hệ sinh thái Go Global. Ông cũng rất ấn tượng với khả năng quản trị và cộng tác của các nhà sáng lập người Việt và quyết định tiếp tục đầu tư nhượng quyền độc quyền thương hiệu tiếp theo.