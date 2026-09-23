Bà Trương Mỹ Hoa: Đi học là nhiệm vụ, như là người chiến sĩ thời kỳ mới

Ngày 23.9, Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Quỹ và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu khu vực phía nam tổ chức lễ trao học bổng năm học 2026 - 2027 cho học sinh dân tộc thiểu số, con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính), CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cùng Công ty CP đa ốc Kim Oanh trao 130 suất học bổng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, 65 suất dành cho học sinh dân tộc thiểu số và 65 suất dành cho con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo cùng CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu trao tặng 130 suất học bổng cho học sinh Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, kèm balo và 5 cuốn tập, góp phần hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện đến trường, nhất là những em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, cho biết hiện có hơn 2.000 học sinh đang được hỗ trợ tại các dự án đầu tư chiều sâu của quỹ. Riêng tại Khánh Hòa có 226 em, chiếm hơn 10% tổng số học sinh của các dự án.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì trẻ em vùng cao và hải đảo, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo bà Hoa, trong giai đoạn phát triển mới, kiến thức, trí tuệ cùng năng lực khoa học - kỹ thuật là hành trang quan trọng đối với thế hệ trẻ.

"Đi học là nhiệm vụ, như là người chiến sĩ thời kỳ mới", bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Bà Hoa cho rằng, học tập không chỉ mở ra cơ hội thay đổi tương lai của mỗi học sinh mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước. Vì vậy, các em cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trao học bổng cho học sinh là con ngư dân, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ẢNH: VĂN CHIẾN

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết những suất học bổng không chỉ hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Theo ông Huyền, qua nhiều năm, nhiều học sinh được nhận học bổng đã nỗ lực vươn lên, thi đỗ đại học, cao đẳng và trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Em Trần Đình Bảo Loan, học sinh lớp 10 chuyên sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), là một trong những học sinh nhận học bổng lần này.

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VĂN CHIẾN

"Sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân là nguồn động viên lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ một phần chi phí học tập, học bổng còn giúp các em có thêm động lực để kiên trì theo đuổi việc học. Những suất học bổng tiếp thêm động lực để chúng em cố gắng hơn trong học tập và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”, Loan chia sẻ.

Những suất học bổng không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện học tập mà còn gửi gắm sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Từ sự đồng hành này, các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục rèn luyện, tích lũy kiến thức để tự tin bước vào tương lai và đóng góp cho quê hương, đất nước.