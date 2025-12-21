Bà Võ Ngọc Thanh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

Ngày 21.12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội có hơn 300 đại biểu ưu tú tham dự, đại diện cho trên 2 triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển, vận hành theo mô hình đa trung tâm, liên kết liên vùng ngày càng sâu rộng. Quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và áp lực phát triển cũng lớn hơn, đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM ẢNH: THU HƯƠNG

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 75 ủy viên, ban thường vụ gồm 25 ủy viên.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 30 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THU HƯƠNG

Với chủ đề "Phụ nữ TP.HCM nhân văn, bứt phá sáng tạo, làm chủ công nghệ; tiên phong vì bình đẳng giới, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", đại hội được xác định là diễn đàn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của phụ nữ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đề nghị các cấp hội tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt "3 an" cho phụ nữ: an toàn, an tâm và an sinh. Các cấp hội cần tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; góp phần xây dựng môi trường sống đoàn kết, nhân văn, hiện đại.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, mọi hoạt động của hội phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ TP.HCM. Sự đồng thuận của phụ nữ phải trở thành thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: THU HƯƠNG

Cùng với đó, hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, góp phần giải quyết bài toán dân số của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ kỳ vọng lãnh đạo hội và phong trào phụ nữ đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới.

Phát biểu tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong thời gian qua.

"Phụ nữ tham gia trên hầu hết lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học - công nghệ đến chính trị - xã hội. Nhiều phụ nữ đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phụ nữ thành phố cũng tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống chính trị", bà Tuyết nói.

Trong nhiệm kỳ mới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tập trung quán triệt sâu sắc, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Song song đó, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm non, quán triệt quan điểm "lấy con người làm trung tâm của sự phát triển". Hội cũng cần chủ động xây dựng nguồn cán bộ nữ, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị.