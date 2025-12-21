Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

Thúy Liễu
Thúy Liễu
21/12/2025 15:20 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh vai trò trung tâm của phụ nữ trong phát triển bền vững, nhân văn và hiện đại của thành phố.

Ngày 21.12, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội có hơn 300 đại biểu ưu tú tham dự, đại diện cho trên 2 triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển, vận hành theo mô hình đa trung tâm, liên kết liên vùng ngày càng sâu rộng. Quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và áp lực phát triển cũng lớn hơn, đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 1.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

ẢNH: THU HƯƠNG

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 75 ủy viên, ban thường vụ gồm 25 ủy viên.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 30 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 2.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

ẢNH: THU HƯƠNG

Với chủ đề "Phụ nữ TP.HCM nhân văn, bứt phá sáng tạo, làm chủ công nghệ; tiên phong vì bình đẳng giới, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", đại hội được xác định là diễn đàn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của phụ nữ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đề nghị các cấp hội tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ưu tiên thực hiện tốt "3 an" cho phụ nữ: an toàn, an tâm và an sinh. Các cấp hội cần tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; góp phần xây dựng môi trường sống đoàn kết, nhân văn, hiện đại.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, mọi hoạt động của hội phải đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ TP.HCM. Sự đồng thuận của phụ nữ phải trở thành thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM- Ảnh 3.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

ẢNH: THU HƯƠNG

Cùng với đó, hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, góp phần giải quyết bài toán dân số của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ kỳ vọng lãnh đạo hội và phong trào phụ nữ đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới.

Phát biểu tại đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong thời gian qua.

"Phụ nữ tham gia trên hầu hết lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học - công nghệ đến chính trị - xã hội. Nhiều phụ nữ đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phụ nữ thành phố cũng tham gia ngày càng nhiều vào hệ thống chính trị", bà Tuyết nói.

Trong nhiệm kỳ mới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tập trung quán triệt sâu sắc, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Song song đó, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; chăm sóc trẻ em, giáo dục mầm non, quán triệt quan điểm "lấy con người làm trung tâm của sự phát triển". Hội cũng cần chủ động xây dựng nguồn cán bộ nữ, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 20.12

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 20.12

597 đại biểu (gồm 304 đại biểu chính thức và 293 khách mời) sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 20 - 21.12.

Khám phá thêm chủ đề

phụ nữ Phụ nữ TP.HCM Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đại hội phụ nữ dân số Văn Thị Bạch Tuyết Nguyễn Thị Tuyến VÕ NGỌC THANH TRÚC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận