Bà xã Phan Mạnh Quỳnh: Trước ngày cầu hôn, chúng tôi còn cãi nhau rất lớn

Phan Mạnh Quỳnh từng để vợ chờ 2 tiếng đồng hồ

Góp mặt trong chương trình Ở đây có ai?, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có cơ hội nhìn lại chặng hành trình từ lúc cả hai yêu nhau đến khi "về chung một nhà". Theo đó, từ lần đầu gặp gỡ Phan Mạnh Quỳnh chú ý đến Khánh Vy vì cô nghe được giọng địa phương của người Nghệ An.

Phan Mạnh Quỳnh tỏ tình 3 lần thì Khánh Vy mới đồng ý hẹn hò Ảnh: BTC

Phan Mạnh Quỳnh cho biết từ lúc vào TP.HCM lập nghiệp, anh chỉ sửa một vài từ địa phương để người nghe dễ hiểu hơn còn anh vẫn giữ nguyên chất giọng vùng miền của mình. Vậy mà Khánh Vy vẫn nghe được và cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Kể về lần đầu tiên hẹn hò, Khánh Vy tiết lộ tác giả bài hát Ngày chưa giông bão đã để cô chờ 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng là một trong những kỷ niệm khó quên của cặp đôi này.

Vì đặc thù công việc nên vào những ngày lễ tết, Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên đi biểu diễn, điều này từng làm Khánh Vy chạnh lòng nhưng sau đó cô đã thấu hiểu và cảm thông cho chồng. Trong buổi trò chuyện, bà xã của nam nhạc sĩ thừa nhận mình là người ghen nhiều hơn chồng nên sau khi nhận lời yêu, cả hai có một "giao kèo" đặc biệt là mối quan hệ phải được công khai một cách nghiêm túc.

Nhận xét về bạn đời, Phan Mạnh Quỳnh khẳng định Khánh Vy là người mạnh mẽ và giỏi chịu áp lực Ảnh: BTC

Sau thời gian hẹn hò, Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn Khánh Vy, đây là một khoảnh khắc đặc biệt với nữ diễn viên 9X. "Lúc đó, mình rất bất ngờ vì trước đó cả hai cãi nhau lớn lắm. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy vui", cô nói.

Nhìn lại chặng đường 10 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh hóm hỉnh chia sẻ: "Thay đổi đầu tiên sau 10 năm của tụi mình là tuổi tác và thứ hai là có tiền nhiều hơn". Bên cạnh đó, vợ chồng chủ nhân hit Vợ người ta còn tâm sự rằng từ khi có con, cả hai không còn "chiến tranh lạnh" nhiều như lúc mới yêu. Mọi vấn đề đều phải kết thúc trước 12 giờ đêm để có thể cùng nhau san sẻ chuyện chăm sóc con nhỏ.

Nói thêm về lý do không tiếp tục hoạt động nghệ thuật, Khánh Vy cho biết: "Trước khi gặp anh Quỳnh, mình là diễn viên trẻ đang trên con đường thực hiện ước mơ. Nhưng lúc hẹn hò với anh Quỳnh, mình biết là nếu cả hai cùng làm chung ở lĩnh vực giải trí thì khó có thể giữ được sự bền vững trong tình cảm. Vì vậy, mình không tiếp tục làm diễn viên nữa, đó là điều mình đánh đổi sau khi kết hôn".

Ngoài ra, có những giai đoạn giọng ca Sau lời từ khước gặp biến cố, đề nghị chia tay vì không muốn người mình yêu chịu khổ nhưng Khánh Vy không đồng ý. Cô cho biết dù ông xã có nổi tiếng hay không thì mình vẫn luôn đồng hành và làm hậu phương vững chắc cho anh.



