Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh kỷ niệm 10 năm yêu bằng MV quay dưới hồ nước

Phan Mạnh Quỳnh 'bắt tay' với Tăng Duy Tân

Đầu năm 2026, Phan Mạnh Quỳnh cho thấy sự trở lại mạnh mẽ khi liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Sau khi ra mắt ca khúc Đoàn ca nhạc kết hợp với Binz và nhóm bè Cadillac vào ngày 27.1, thì đến ngày 6.2, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục gửi tặng người hâm mộ MV Thấy trung nhân giữa thiên hạ. Đây là sản phẩm, anh bắt tay với Tăng Duy Tân và Drum 7.



Ý tưởng độc đáo trong MV của Phan Mạnh Quỳnh Ảnh: NVCC

Ca khúc Thấy trung nhân giữa thiên hạ được lấy cảm hứng từ hình ảnh cả hai người cùng nhau đi muôn nơi, trải qua nhiều cột mốc quan trọng và trở thành tri kỷ của nhau. Nói về quá trình thực hiện, Phan Mạnh Quỳnh cho biết Drum7, Tăng Duy Tân và bản thân không mất quá nhiều thời gian để thống nhất về tinh thần chung của ca khúc dù đây là lần đầu hợp tác. Anh nói: "Tân là một người rất giỏi dùng các từ ngữ Hán Việt, có kiến thức về văn học. Vốn từ của Tân rất rộng và phong phú nên Tân đã giúp tôi phát triển được phần lời thứ hai của ca khúc rất mượt mà, đúng ý tứ mà tôi muốn truyền tải. Cả Tân và tôi đều rất thích giai điệu mà Drum7 làm, nên để đi đến bản thu âm cuối cùng cũng khá nhanh".

Phan Mạnh Quỳnh dành lời khen cho cách dùng từ của Tăng Duy Tân trong quá trình sáng tác cùng nhau Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, nữ diễn viên xuất hiện trong MV này là Khánh Vy, vợ của Phan Mạnh Quỳnh. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ vợ rất yêu công việc diễn xuất, nhưng vì gia đình nên cô chọn lui về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc cho anh. Tuy vậy, mỗi khi anh ngỏ lời, Khánh Vy luôn sẵn sàng đồng hành. Trong quá trình ghi hình, ê-kíp phải thực hiện nhiều cảnh quay ngoài trời giữa thời tiết nắng gắt và vợ của Phan Mạnh Quỳnh còn phải ngâm mình dưới hồ nước ngoài trời trong nhiều giờ. Điều này khiến vợ của nam ca sĩ 9X bị bỏng nắng và mất khá nhiều thời gian để hồi phục.

Sau 10 năm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy có một cuộc sống hạnh phúc. Cả hai thường xuyên khiến khán giả bật cười vì những khoảnh khắc hài hước trong các clip chia sẻ trên mạng xã hội. Tác giả bản hit Ngày chưa giông bão luôn tự hào mỗi khi nhắc về vợ và con gái.