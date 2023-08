Bắc Kinh hứng đợt mưa 'lớn nhất trong 140 năm'

Đường phố tại Bắc Kinh vào sáng 2.8 vẫn còn bị ngập do mưa lũ REUTERS

Hãng AFP ngày 2.8 đưa tin đợt mưa chết người tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong vài ngày qua vừa được xác nhận là đợt mưa lớn nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi nhận cách đây 140 năm.

Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh cho hay đây là "đợt mưa lớn nhất trong 140 năm" kể từ khi cơ quan chức năng tại thủ đô Trung Quốc bắt đầu lưu số liệu.

"Lượng mưa tối đa được ghi nhận trong đợt này là 744,8 mm, xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Xương Bình", cơ quan này cho biết. Lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận trước đó là 609 mm vào năm 1891.

Theo Đài CCTV, ít nhất 11 người đã thiệt mạng do mưa lũ tại Bắc Kinh, bên cạnh nhiều người mất tích. "Tâm chấn" của lũ lụt trong ngày 2.8 bắt đầu chuyển sang tỉnh Hà Bắc.

Tại quận Phòng Sơn ở Bắc Kinh giáp với Hà Bắc, một công viên bị ngập hoàn toàn với hàng tấn rác bị nước cuốn mắc kẹt gần một cây cầu.

Người dân tại thành phố Bảo Định (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) chạy lũ hôm 1.8 AFP

Một sĩ quan cảnh sát cho biết nơi đây "cực kỳ nguy hiểm" vào một ngày trước đó. AFP ghi nhận một xe bánh xích của quân đội quay về từ vùng bị ảnh hưởng, còn xe cấp cứu, xuống cứu hộ và xe cảnh sát đang lao đến Trác Châu, một quận bị ảnh hưởng nặng tại Hà Bắc.

Bão Doksuri đã quét về hướng bắc Trung Quốc, sau khi đi qua vùng ven biển Philippines và đổ bộ tại tỉnh Phúc Kiến hôm 28.7. Mưa lớn đã trút xuống thủ đô Trung Quốc và vùng lân cận từ ngày 29.7 khiến nhiều nơi ở Bắc Kinh và vùng lân cận bị ngập nặng.

Hơn 974.000 người đã sơ tán tại Bắc Kinh và Hà Bắc, bên cạnh hơn 42.000 người sơ tán tại tỉnh Sơn Tây. Đến sáng 2.8, cơ quan chức năng Bắc Kinh đã dỡ bỏ cảnh báo đỏ về lũ lụt, sau khi mực nước tại nhiều con sông lớn rút xuống dưới mức cảnh báo, theo Tân Hoa xã.

Hàn Quốc cảnh báo nóng nhất trong 4 năm

Trong một bức tranh tương phản do tác động của biến đổi khí hậu, Hàn Quốc lại trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo Reuters, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc ngày 2.8 cho biết cảnh báo thời tiết nóng được nâng lên mức cao nhất lần đầu tiên trong 4 năm.

Nhiệt độ tại nhiều nơi trên cả nước vượt mức 38 độ C, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, so với 7 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng năm ngoái. Bên cạnh đó còn có hàng trăm người nhập viện do sốc nhiệt.

Bộ Nội vụ và An toàn cho biết nhiệt độ chính thức đo được tại thành phố Yeoju, phía nam Seoul, là 38,4 độ C vào ngày 1.8.

Công nhân xây dựng tại một công trình ở Incheon (Hàn Quốc) xối nước để giải nhiệt giữa nắng nóng REUTERS

Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo nhiệt trong hệ thống bốn cấp của mình lên mức cao nhất vào lúc 18 giờ ngày 1.8, lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Cảnh báo "nghiêm trọng" cao nhất được đưa ra khi nhiệt độ dự kiến ở mức 35 độ C hoặc cao hơn ở ít nhất 40% trong số 180 khu vực trên cả nước trong 3 ngày trở lên. Cảnh báo này cũng có thể được ban hành khi nhiệt độ có khả năng lên mức 38 độ C hoặc cao hơn trong 3 ngày trở lên ở 10% diện tích quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm 1.8 kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp để ngăn chặn các ca tử vong do nắng nóng, đặc biệt là đối với những người làm việc ngoài trời, người cao tuổi và những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ không có hệ thống điều hòa không khí đầy đủ.