Bạc Liêu: Bất khẩn cấp bị can 19 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 23.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) và Công an xã Tân Bửu (H.Bến Lức, Long An) bắt khẩn cấp Trần Văn Minh (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, H.Giá Rai - nay là khóm 3, P.Láng Tròn, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), sau 19 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Văn Minh tại Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) C.T.V.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải, đầu năm 2004, Trần Văn Minh và một thanh niên ở địa phương xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhau. Trong cơn tức giận, Minh dùng hung khí đánh làm nạn nhân bị thương tích nặng.

Trong quá trình điều tra, Minh bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 31.8.2004, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ được Minh khi đang sống cùng vợ và các con tại ấp 5, xã Tân Bửu, H.Bến Lức, Long An. Sau khi bị bắt, bước đầu Minh khai nhận trong 19 năm trốn lệnh truy nã, Minh thay tên đổi họ thành Trần Dũng để qua mắt công an.

Hiện, Trần Văn Minh được di lý về Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn lệnh truy nã và cố ý gây thương tích.