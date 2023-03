Đồng Tháp: Bắt bị can bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm

Chiều 22.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng Interpol Việt Nam, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng vụ hàng không miền Nam (Bộ GTVT), bắt giữ Nguyễn Thị Ánh Nga (36 tuổi, ngụ P.1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Nga là bị can bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nguyễn Thị Ánh Nga nghe Công an tỉnh Đồng Tháp đọc lệnh bắt theo lệnh truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Tháp, năm 2015, thông qua việc mua bán đất và vay tiền đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Ánh Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Sau đó, Nga bỏ trốn khỏi Việt Nam, đi làm thuê tại các quốc gia như: Singapore, Malaysia, Indonesia và Campuchia.

Ngày 7.3, Cảnh sát Indonesia phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Thị Ánh Nga. Sau thời gian đàm phán giữa lực lượng Interpol Việt Nam và phía Indonesia, lực lượng Interpol Việt Nam đã dẫn giải Nga về đến sân bay Tân Sơn Nhất, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp để thi hành lệnh bắt, dẫn giải Nga về Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.