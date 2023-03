Bị hại tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường cung cấp chứng cứ phục vụ điều tra

Khách hàng liên tục căng băng rôn tố chủ đầu tư lừa đảo PV

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh ở Long An) làm chủ đầu tư.



Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An yêu cầu bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án trên như sau:

Bản gốc hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hoặc trả góp), hợp đồng nguyên tắc góp vốn trả góp chuyển nhượng đầu tư, văn bản thỏa thuận dưới hình thức khác giữa bị hại và Công ty Hưng Thịnh liên quan dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc hợp đồng đặt cọc dự án, hợp đồng tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận dưới hình thức khác giữa bị hại và các công ty môi giới (Công ty TNHH Bất động sản Đông Tây Land, Công ty CP Đầu tư phát triển Phát Vinh, Công ty TNHH Bất động sản Phúc Vinh, Công ty CP Địa ốc Viettinland, Công ty TNHH Bất động sản Trường Thịnh Land...) liên quan dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc phiếu thu (tiền) hoặc văn bản giao nhận tiền giữa bị hại cho Công ty Hưng Thịnh và công ty khác liên quan dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Bản gốc chứng từ ngân hàng (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền...) về việc bị hại đã thanh toán tiền dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Đối với trường hợp bị hại thanh toán tiền dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường qua Internet Banking, Mobile Banking, đề nghị cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng đã thực hiện việc thanh toán (có xác nhận của ngân hàng).

Các tài liệu, giấy tờ, bản vẽ… Công ty Hưng Thịnh hoặc công ty môi giới đã cung cấp cho bị hại trong quá trình chuyển nhượng dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. Các chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử khác có liên quan đến nội dung đã tố giác.

Trước đó, ngày 28.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ngày 14.1.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Sau đó, ngày 8.2.2023 vụ án lại được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi điều ra.

Báo Thanh Niên đã có hàng loạt bài viết phản ánh về việc chủ đầu tư của hai dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An lừa bán đất cho người dân khi dự án chưa đền bù xong. Điều đáng nói, chủ đầu tư này còn đem một nền đất bán cho nhiều người. Hiện Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì và các nạn nhân cũng chưa nhận lại được số tiền đã bỏ vào mua nền đất tại dự án.