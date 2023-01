Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp bị can 20 năm trốn lệnh truy nã

Ngày 30.1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Thạch Sơn (39 tuổi, ngụ P.8, TP.Bạc Liêu), là bị can trốn lệnh truy nã về hành vi cướp giật tài sản gần 20 năm qua.

Thạch Sơn tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu HẢI LINH

Theo hồ sơ của công an, ngày 4.3.2003, Sơn cùng một số bị can khác chạy xe máy trên QL1, theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau, tìm người để cướp giật tài sản. Khi đến đoạn thuộc TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình (Bạc Liêu), phát hiện một phụ nữ đi cùng chiều có đeo sợi dây chuyền vàng, Sơn cùng đồng bọn áp sát, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Tài sản cướp được, cả nhóm đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua tin tố giác tội phạm, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá, khởi tố bắt tạm giam một số bị can là băng nhóm có liên quan. Riêng Sơn bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Sơn về hành vi cướp giật tài sản.

Sau gần 20 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, khuya 29.1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Sơn lẩn trốn ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình nên bắt giữ khẩn cấp.

Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra, xử lý đối với Thạch Sơn về hành vi trốn lệnh truy nã và cướp giật tài sản.