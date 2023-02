Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Ngày 14.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Trầm (40 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Cái Nước, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Ngọc Trầm bị công an khởi tố, bắt tạm giam HẢI LINH

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian tạm trú tại ấp 3, TT.Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu), Trầm đứng ra làm chủ hụi, kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tham gia.

Quá trình làm chủ hụi, Trầm bị mất cân đối trong thu, chi nên tiếp tục mở ra các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống, mạo danh các hụi viên hốt hụi để lấy tiền trả dây hụi khác. Gần đây, Trầm tuyên bố vỡ hụi nên nhiều người dân làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, công an xác định Trầm đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục hụi viên trên 1 tỉ đồng.

Tương tự, trước đó, chiều 13.2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bé Hai (30 tuổi, ngụ xã An Trạch, H.Đông Hải, Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Bé Hai bị công an khởi tố, bắt tạm giam HẢI LINH

Theo điều tra của công an, năm 2019, Trần Thị Bé Hai bắt đầu làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã An Trạch và An Trạch A (H.Đông Hải) tham gia.

Lợi dụng việc làm chủ hụi, Bé Hai lấy tên khống tham gia hốt hụi, mạo danh hụi viên hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên, lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng để sử dụng cá nhân. Đến tháng 7.2022, Bé Hai tuyên bố vỡ hụi.