Bạc Liêu: Công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê biển Đông

Ngày 25.2, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê biển Đông, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu (thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu).



Theo quyết định, những ngày qua, thủy triều dâng cao, kết hợp gió lớn gây ra sạt lở đoạn đầu tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng. Đoạn sạt lở có tổng chiều dài 46 m. Trong đó, một đoạn đê dài 25 m có chiều rộng sạt lở 6 m, sâu 1,5 m và một đoạn đê dài 21 m có chiều rộng sạt lở từ 1 - 3 m, sâu 1 m.

Nguyên nhân sạt do vị trí bờ biển trước đoạn đê này rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn, các ngày triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, khi triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh đã tạo thành các con sóng lớn làm nước biển tràn qua đê, chảy vào khu vực sản xuất và nhà dân phía trong đồng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng, tài sản của một số hộ gia đình phía sau đoạn đê. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sạt lở gây ra.

Bạc Liêu huy động lực lượng đắp các bao tải đất, cát không để nước biển tràn qua đê ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân TRẦN THANH PHONG

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo Sở NN-PTNT tổ chức ngay việc khoanh vùng khu vực sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở; huy động ngay các lực lượng, phương tiện để xử lý khẩn cấp bước đầu hạn chế sạt lở và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn đê điều khu vực này. Đồng thời, bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố. Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp UBND TP.Bạc Liêu trong việc theo dõi diễn biến sự cố, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm '4 tại chỗ'.



Giao UBND TP.Bạc Liêu thực hiện ngay việc huy động các lực lượng hỗ trợ người dân đắp đất, bao cát ngăn chặn nước biển tràn vào nhà. Đồng thời, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Cử lực lượng theo dõi sự cố, báo cáo thường xuyên về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.2 đã xảy ra sạt lở trên tuyến đê Biển Đông (đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng, thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu), nguy cơ vỡ đê. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, an toàn tính mạng của người dân trong thời gian tới.

Ngay sau đó, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp chính quyền xã Vĩnh Trạch Đông huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Nhà Mát và người dân khẩn trương đắp các bao tải đất, cát xung quanh khu vực sạt lở, không để nước biển tràn qua đê ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.