Bạc Liêu: Điều tra nghi án người lạ bắn bị thương một cán bộ xã

Chiều 11.9, ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND H.Đông Hải cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải khẩn trương điều tra, làm rõ dấu hiệu hình sự vụ một người dùng vật nghi là súng, bắn bị thương một cán bộ xã.

Viên đạn được công an thu giữ tại hiện trường C.T.V

Vào khoảng 16 giờ 20 ngày 10.9, Công an xã An Trạch A (H.Đông Hải) nhận được tin báo của bà T.T.P (46 tuổi, ngụ ấp Ba Mến, xã An Trạch A) về việc xảy ra vụ nghi cố ý giết người ở địa phương.



Theo trình bày của bà P., khoảng 15 giờ 20 ngày 10.9, một nhóm gồm 4 người chạy xe 2 máy đến khu vực Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (ấp Ba Mến, xã An Trạch A) thì dừng xe lại. Sau đó, một nam thanh niên trong nhóm (khoảng 20 tuổi) đi về hướng nhà ông V.T.N (36 tuổi), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Trạch A.

Lúc này, ông N. đang ngồi nhậu với vài người khác. Người thanh niên cầm vật nghi là súng, gọi ông N. ra ngoài. Ông N. bỏ chạy về hướng nhà bà P. Chạy được một đoạn, ông N. té ngã. Nam thanh niên chạy đến bắn 1 phát vào vùng đầu ông N. Sau khi gây án, cả 4 người lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phát hiện ông N. bị thương ở vùng đầu, lưng và chân, bà P. trình báo Công an xã An Trạch A; đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế chữa trị vết thương.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an an xã An Trạch A đến kiểm tra, phát hiện 3 viên đạn rơi tại hiện trường. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu cố ý giết người, Công an xã An Trạch A đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.