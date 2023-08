Bạc Liêu: Khen thưởng đột xuất 3 công an dũng cảm truy bắt phạm tội

Ngày 15.8, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức khen thưởng đột xuất cho 3 cán bộ công an có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 3 cán bộ công an gồm: Trung tá Kiều Quốc Thanh, Trưởng Công an P.1, TP.Bạc Liêu; Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Bạc Liêu và Đại úy Nguyễn Văn Chung, cán bộ Công an P.1, TP.Bạc Liêu.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ân, Trưởng Công an TP.Bạc Liêu trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc TRỌNG NGUYỄN

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 11.8, Nguyễn Trọng Thịnh (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn P.1, TP.Bạc Liêu. Nhận được tin báo của người dân, Công an P.1 có mặt tại hiện trường, đồng thời mời Thịnh về trụ sở để làm việc.

Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an P.1, Thịnh có hành vi chống đối, bỏ chạy. Lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh đang đến trụ sở Công an P.1 liên hệ công tác đã kịp thời cùng với trung tá Kiều Quốc Thanh và đại úy Nguyễn Văn Chung truy bắt Thịnh.

Trong lúc bị truy bắt, Thịnh tiếp tục chống đối, dùng cây xăm gạo đâm, gây thương tích cho 3 cán bộ công an; trong đó đại úy Huỳnh Tấn Khanh bị vết thương đâm vào phần đầu, vai và ngực phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, điều trị.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm, kịp thời trấn áp tội phạm của 3 cán bộ, chiến sĩ công an.

Riêng Nguyễn Trọng Thịnh hiện đang bị Công an TP.Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối và tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.