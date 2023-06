Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam bị can giết người

Chiều 27.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Kiệt (19 tuổi, ngụ ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu làm việc với bị can Nguyễn Tuấn Kiệt TRỌNG NGUYỄN

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Kiệt không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn trong nhà và có dấu hiệu nghiện các game có tính chất bạo lực, phim khiêu dâm…

Khoảng 1 giờ ngày 18.6, Kiệt cầm cây dao dài gần 1 m đi ra khỏi nhà khoảng 20 m thì thấy một người đàn ông đậu xe máy, chuẩn bị chở rau cải ra chợ bán. Mặc dù không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng Kiệt bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và đâm nhiều nhát vào lưng khiến người này tử vong.

Nạn nhân là ông T.T.P (52 tuổi, ngụ ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) làm nghề mua bán rau.

Ban đầu, người dân phát hiện ông P. nằm bất tỉnh giữa đường, nghi bị tai nạn giao thông nên đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định tử vong trước đó nên gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Về đến nhà, người thân phát hiện trên cơ thể ông P. có nhiều vết thương giống với vết dao đâm, chém. Nghi ngờ ông bị người khác sát hại, gia đình trình báo công an địa phương.

Quá trình điều tra, công an xác định Kiệt là nghi phạm gây án nên sau đó khởi tố, bắt tạm giam. Khám xét tại nhà Kiệt, ngoài cây dao gây án, lực lượng công an còn thu giữ một số hung khí khác do Kiệt đặt mua trên mạng xã hội.

Hiện vụ án giết người đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.