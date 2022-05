Bạc Liêu: Làm rõ bệnh viện được đầu tư hơn 200 tỉ đồng nhưng chưa thể hoạt động

Chiều 20.5, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý 2/2022, do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, PV Thanh Niên đặt câu hỏi vì sao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi được đầu tư hơn 200 tỉ đồng nhưng hơn 1 năm qua không thể tiếp nhận bệnh nhân, gây lãng phí rất lớn ngân sách Nhà nước, lãng phí nguồn nhân lực y, bác sĩ.

Trả lời PV, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi chưa thể đưa vào hoạt động do trang thiết bị y tế chưa được đầu tư đồng bộ theo thiết kế ban đầu. Nhiều hạng mục, như phòng cháy chữa cháy sau khi xây dựng xong phải điều chỉnh xây dựng lại, tăng thêm chi phí.

Trong khi đó, nhiều trang thiết bị không lắp ráp được nên không thể nghiệm thu. Không nghiệm thu thì không thể thanh quyết toán. Năm 2021, tỉnh dự định trưng dụng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi làm khu thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nhưng không thể, do nhiều trang thiết bị y tế chưa thể nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Ngoài ra còn có nguyên nhân một số cán bộ trong bệnh viện chưa đồng thuận.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa bệnh viện vào hoạt động, tỉnh đã quyết định thành lập tổ công tác, do ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ cụ thể từng trang thiết bị, hạng mục của bệnh viện.

Trong quá trình xác minh, làm rõ, nếu phát hiện có vi phạm, tùy theo mức độ, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có quy mô 100 giường bệnh, tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hoàn thành, đến nay, bệnh viện vẫn chưa tiếp nhận bệnh nhân nào. 143 cán bộ nhân viên, y, bác sĩ, điều dưỡng không việc làm.

Theo bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, lý do bệnh viện chưa hoạt động là do không thể bàn giao trang thiết bị y tế để tiếp nhận bệnh nhân. Do lãnh đạo bệnh viện phát hiện danh mục: không đúng kết cấu, không có hồ sơ gốc, chỉ có bản photocopy. Giám đốc bệnh viện nghi vấn thông thầu trong mua sắm thiết bị y tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh viện cũng có khoảng 10 đơn yêu cầu khảo sát, đánh giá lại trang thiết bị để sớm đưa bệnh viện đi vào hoạt động, gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu và các ngành chức năng nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm.