Bạc Liêu: Tiêu hủy lượng lớn biển số, phôi chứng nhận đăng ký xe

Ngày 14.10, tin từ Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, Hội đồng hủy hồ sơ xe, biển số xe và biểu mẫu đăng ký xe do Công an H.Hòa Bình phối hợp Phòng CSGT và Thanh tra Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức, vừa tiêu hủy lượng lớn biển số xe bị thu hồi, phôi chứng nhận đăng ký xe bị hư hỏng.

Hội đồng tiến hành tiêu hủy lượng lớn biển số, phôi chứng nhận đăng ký xe bị thu hồi, hư hỏng C.T.V.

Theo đó, Hội đồng tiến hành tiêu hủy 248 phôi chứng nhận đăng ký xe in hỏng, 49 bộ biển số ô tô và 416 biển số xe máy bị thu hồi do xe chuyển ra ngoài tỉnh, đổi biển số.

Đối với giấy chứng nhận đăng ký xe, được tiêu hủy bằng cách đốt cháy toàn bộ; đối với biển số xe thì cắt đôi tại dấu dập nổi biển hiệu. Trong quá trình tiêu hủy, Hội đồng thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an.

Thực hiện quy định của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an H.Hòa Bình đã rà soát tổng thể hồ sơ đăng ký xe, biển số xe, phôi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phôi giấy phép lái xe, phôi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe... do đơn vị trực tiếp quản lý. Qua đó, đã phát hiện số lượng lớn biển số xe bị thu hồi, phôi chứng nhận đăng ký xe bị hư hỏng nêu trên.