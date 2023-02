Bạc Liêu: Triệt phá đường dây lừa đảo đưa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng

Chiều 8.2, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi mua bán người và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị can Lương Thị Hải bị khởi tố, bắt tạm giam CACC

Theo điều tra ban đầu, Phạm Thị Tú (61 tuổi, ngụ H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) và Lương Thị Hải (31 tuổi, ngụ H.Quế Phong, Nghệ An) quen biết nhau khi tham gia một nhóm chat.

Từ năm 2019 - 2021, Hải câu kết với bà Tú và nhiều người khác để tìm kiếm, dụ dỗ và tổ chức cho nhiều phụ nữ Việt Nam ở các tỉnh miền Tây và lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng để thu lợi bất chính.

Tú trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng môi giới tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp hoặc đã ly dị chồng để thuyết phục đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng thời, Tú còn hứa lo toàn bộ chi phí xuất cảnh sang Trung Quốc và cam kết với gia đình nạn nhân là sẽ nhận được số tiền từ 90 - 100 triệu đồng.

Khi các phụ nữ bị lừa đưa qua Trung Quốc, Hải cùng một số đối tượng khác mai mối gả họ cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/người. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập, nếu muốn về Việt Nam thì phải trả lại cho nhóm của Tú số tiền đã nhận trước đó cùng một số khoản tiền khác.

Với thủ đoạn trên, Tú và Hải cùng đồng phạm đã lừa trót lọt gần 30 phụ nữ ở các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang... đưa sang Trung Quốc để thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trong đó, công an đã xác định, làm rõ được 7 nạn nhân với số tiền bị lừa đảo gần 1 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo, những ai là nạn nhân liên quan đường dây mua bán người và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép của Tú và Hải thì chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.