Bạc Liêu: Xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại chợ Hộ Phòng

Yêu cầu một số cơ quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan

Ngày 26.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án (DA) khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng (TX.Giá Rai, Bạc Liêu).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu một số cơ quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan DA khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng.

Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng TRẦN THANH PHONG

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến DA khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng, do Thanh tra Chính phủ chuyển đến.



Ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại DA khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận và đang tiến hành giải quyết (kiểm tra, xác minh) theo quy định của pháp luật.



22 cán bộ đã bị kiểm điểm, kỷ luật

Theo báo cáo kết luận số 553 của Thanh tra Chính phủ, DA khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng được đầu tư xây dựng tại ấp 2, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai. Tổng diện tích quy hoạch 45.017 m2, gồm 167 căn nhà ở và đất nền thương mại, chợ cấp 2 và cơ sở hạ tầng.

DA được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận cho Công ty Phước Vinh đầu tư vào năm 2013. Trong đó, tỉnh giao phần đất công có diện tích 15.938 m2 (có 7.324 m2 của Công ty Tài Lộc) cho Công ty Phước Vinh để xây dựng nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng,không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Kết luận Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc tỉnh xác định giá trị khu đất giao cho Công ty Phước Vinh thấp hơn giá trị đất theo bảng giá năm 2014 của UBND tỉnh là không hợp lý. Việc tính toán giá thấp sau đó khấu trừ vào tiền giải phóng mặt bằng là việc làm không phù hợp quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức rà soát, xác định lại đơn giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tính tiền thuê đất để truy thu khoản tiền chênh lệch theo quy định; truy thu tiền giao đất đối với phần diện tích đất công nộp ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với một số cán bộ liên quan.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thực hiện báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cá nhân có liên quan chủ động, khẩn trương khắc phục sai phạm, giải quyết các vấn đề có liên quan. Cụ thể, Công ty Phước Vinh phải nộp thêm cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Về thực hiện kiểm điểm các cán bộ, công chức liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo quy định: UBND tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo Tỉnh ủy và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm điểm 22 cá nhân. Trong đó, kỷ luật cách chức 1 người; luật cảnh cáo 6 người; kỷ luật khiển trách 3 người bị; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 11 người; 1 người đang mắc bệnh hiểm nghèo nên không xem xét kỷ luật