Thanh tra Chính phủ kiến nghị gì về 5 dự án điện gió ở Gia Lai?

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về 4 nhà máy điện gió tại Gia Lai nhằm phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và một số tỉnh, thành phố. 4 nhà máy điện gió được yêu cầu cung cấp thông tin gồm: Nhà máy điện gió Ia Le 1 (ở H.Chư Pưh), Nhà máy điện gió Hưng Hải (ở H.Kông Chro), Nhà máy điện gió Cửu An (ở TX.An Khê) và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (ở H.Chư Prông).