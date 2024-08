Gia Lai: 4 nhà máy điện gió được Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin

Việc cung cấp thông tin về 4 nhà máy điện gió tại Gia Lai nhằm phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công thương và một số tỉnh, thành phố.

Người dân ngăn cản Nhà máy điện gió Ia Le 1 chở cánh quạt vào thay thế TRẦN HIẾU

4 nhà máy điện gió tại Gia Lai được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu gồm: Nhà máy điện gió Ia Le 1 (ở H.Chư Pưh), Nhà máy điện gió Hưng Hải (ở H.Kông Chro), Nhà máy điện gió Cửu An (ở TX.An Khê) và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (ở H.Chư Prông).

Theo đó, những thủ tục, giấy tờ liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công thương tại các nhà máy điện gió này được yêu cầu cung cấp để phục vụ cho việc điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một số nhà máy điện gió ở Gia Lai có dấu hiệu vi phạm như xây dựng trên đất lâm nghiệp; bị nhiều người dân phản đối vì cho rằng ảnh hưởng đến quá trình canh tác, bồi thường, hỗ trợ chưa thỏa đáng…

Trong đó, tại Nhà máy điện gió Ia Le 1 ở H.Chư Pưh, ngày 13.7, người dân địa phương đã ngăn cản xe chở cánh quạt điện gió thay thế cho cánh quạt hư hỏng, khiến chính quyền, công an phải vào cuộc, phối hợp cùng nhà máy xử lý vụ việc.