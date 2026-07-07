Bắc Ninh được công nhận đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1

Tỉnh Bắc Ninh cho rằng việc được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển toàn diện của tỉnh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để Bắc Ninh trở thành đô thị năng động, hiện đại, văn minh.

Bắc Ninh được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 ẢNH: BÁO BẮC NINH

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh được thực hiện trên cơ sở đánh giá 4 nhóm tiêu chí, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù. Theo quy định, đơn vị hành chính cấp tỉnh được xếp loại 1 khi đạt từ 75 điểm trở lên.

UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số hơn 3,98 triệu người với 99 xã, phường, đáp ứng các tiêu chí của đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1.

Những năm qua, Bắc Ninh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,27%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.852 USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP quý I tăng 9,82%, quý II tăng 11,14%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,51% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Bắc Ninh có tổng kim ngạch ước đạt 106,4 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm; trong đó xuất khẩu đạt 52,5 tỉ USD, đứng đầu cả nước, nhập khẩu đạt 53,87 tỷ USD, đứng thứ hai toàn quốc.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước đạt trên 54.133 tỉ đồng, bằng 74,8% dự toán năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư quy đổi trong 6 tháng đầu năm đạt trên 9,86 tỉ USD, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm.

Về văn hóa, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội, Bắc Ninh hiện có 7 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh, đứng thứ hai cả nước; chất lượng giáo dục tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,56% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,38%.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm, nâng tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 45% GRDP, có khoảng 85.000 doanh nghiệp hoạt động, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%, thu nhập bình quân đầu người đạt 7,84 triệu đồng/tháng và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận 52-KL/TW ngày 20.6 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP.Bắc Ninh trực thuộc T.Ư trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.