Bác sĩ: 4 điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư gan

Trong khi hầu hết các loại ung thư dần ít nguy hiểm hơn, thì ung thư gan đang trở nên ngày càng nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong tăng một cách đáng kinh ngạc lên 43% chỉ từ năm 2016 đến năm 2020, theo trang tin Best Life.

Đặc biệt, đây là loại ung thư phổ biến nhất ở nhiều nước châu Phi và Đông Nam Á.

Các chuyên gia từ Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ) (MSKCC) giải thích: “Tỷ lệ tử vong do ung thư gan đã tăng mạnh trong những năm gần đây, một phần là do sự gia tăng các bệnh mạn tính gây tổn thương gan. Bao gồm xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ…".

Rất may là gan rất giỏi trong việc tự sửa chữa những tổn thương nhỏ một cách đáng ngạc nhiên, nghĩa là người có nguy cơ cao có thể phòng ngừa.

Sau đây, các bác sĩ của Hiệp hội Ung thư Mỹ sẽ chỉ ra 4 cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư gan.

1. Quản lý rủi ro viêm gan B và C

Viêm gan B và C mạn tính là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ung thư gan trên toàn thế giới. Vì lý do này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo mọi người nên tiêm ngừa viêm gan B, theo Best Life.

Riêng đối với viêm gan C, có thể quản lý rủi ro bằng cách xét nghiệm nếu nghi ngờ mình có nguy cơ cao hơn. Điều trị viêm gan B và C có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư gan sau này.





2. Điều trị các bệnh về gan khác

Ngoài viêm gan, một số bệnh có thể gây nguy hiểm nếu không được điều trị.

ACS giải thích: Một số bệnh di truyền có thể gây xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bao gồm rối loạn chuyển hóa di truyền, xơ gan mật nguyên phát và gan nhiễm mỡ. Phát hiện và điều trị những bệnh này sớm có thể giúp giảm nguy ung thư gan.

3. Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Theo ACS, duy trì cân nặng khỏe mạnh là một cách khác giúp giảm nguy cơ ung thư gan. Tránh béo phì có thể là một cách khác để chống ung thư gan. Những người béo phì có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ và tiểu đường, cả hai đều dẫn đến ung thư gan, các chuyên gia từ ACS cho biết.

Một nghiên cứu phân tích năm 2007 được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Cancer đã xác định người béo phì có nguy cơ ung thư gan cao hơn đến 89%, theo Best Life.

4. Bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu

Các chuyên gia cảnh báo cả hai đều gây xơ gan, cuối cùng có thể dẫn đến ung thư gan.

ACS giải thích: Không uống rượu hoặc uống rượu vừa phải có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan. Nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí British Journal of Cancer, uống nhiều rượu làm tăng 87% một dạng ung thư gan phổ biến nhất.

Những nhà nghiên cứu này cũng xác định rằng hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan. Vì vậy, bỏ thuốc nên cũng sẽ ngăn ngừa ung thư này, ACS cho biết, theo Best Life.