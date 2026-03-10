Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách

Lê Cầm
Lê Cầm
10/03/2026 04:39 GMT+7

Không đơn thuần là món ăn vặt, dưới góc nhìn của khoa học dinh dưỡng và dược lý học, quả chà là sở hữu những đặc tính sinh học quý giá, hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, chà là có tên khoa học Phoenix dactylifera L. thuộc họ cau (arecaceae). Bộ phận dùng là quả chín. Quả chà là khi chín trải qua các giai đoạn phát triển với sự thay đổi rõ rệt về độ ẩm và hàm lượng đường. Dạng thương mại phổ biến nhất là giai đoạn quả khô hoặc được sấy dẻo, có màu nâu sẫm, độ ẩm thấp giúp bảo quản tự nhiên lâu dài.

Phân tích hóa lý cho thấy chà là là một kho tàng vi chất. Trong đó hàm lượng carbohydrate (70-80%) với chủ yếu là đường đơn dễ hấp thu. Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Loại quả này cũng rất giàu khoáng chất như kali, magie, đồng, và selen. Hợp chất hoạt tính sinh học polyphenol và flavonoid giúp chống oxy hóa, kháng viêm, các beta-carotene (tiền chất Vitamin A), tannin tạo vị chát nhẹ ở quả tươi, có tính kháng khuẩn.

Theo bác sĩ Vũ, chà là mang lại 6 tác dụng dược lý nổi bật.

Cung cấp năng lượng tức thời và bền vững

Với hàm lượng đường tự nhiên cao, chà là giúp phục hồi Glycogen dự trữ nhanh chóng sau khi vận động hoặc làm việc trí óc căng thẳng. Khác với đường tinh luyện, sự hiện diện của chất xơ trong chà là làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh hiện tượng "hạ đường huyết phản ứng".

Bác sĩ: 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách - Ảnh 1.

Chà là chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan

ẢNH: LÊ CẦM

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong chà là hoạt động như một chất nhuận tràng tạo khối, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, chất xơ hòa tan và các hợp chất polyphenolic đóng vai trò là prebiotics, nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột.

Hoạt tính chống oxy hóa

Chà là có chỉ số ORAC - khả năng hấp thu gốc tự do cao hàng đầu trong các loại quả khô. Các chất chống oxy hóa này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh (alzheimer) và ung thư.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali cao và natri thấp giúp giãn mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ chà là còn giúp ức chế quá trình oxy hóa LDL-cholesterol, giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Người khỏe mạnh: 2 - 4 quả/ngày (tương đương 20-30 g). Người cần phục hồi năng lượng: Có thể dùng nhiều hơn nhưng cần chia nhỏ bữa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù rất ngọt, chà là có chỉ số đường huyết (GI) ở mức thấp đến trung bình (GI = 42-55, tùy giống). Điều này có nghĩa là khi ăn với lượng vừa phải, chà là không gây tăng đường huyết đột ngột. Đây là lựa chọn thay thế đường tinh luyện an toàn hơn cho người có rối loạn chuyển hóa nhẹ.

Bác sĩ: 6 lợi ích sức khỏe của quả chà là khi ăn đúng cách - Ảnh 2.

Ăn chà là đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

ẢNH: AI

Tác dụng đặc biệt trên thai kỳ

Đây là lợi ích độc đáo được y văn ghi nhận. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai tiêu thụ chà là trong 4 tuần cuối thai kỳ có tỷ lệ chuyển dạ tự nhiên cao hơn và thời gian chuyển dạ ngắn hơn. Cơ chế giả thuyết: Các axit béo và hợp chất trong chà là có thể bắt chước tác dụng của oxytocin và tăng độ nhạy cảm của tử cung, hỗ trợ quá trình làm mềm cổ tử cung.

Lưu ý khi sử dụng và chống chỉ định

Để đạt hiệu quả tối ưu mà không gây tác dụng phụ, bác sĩ Vũ khuyến nghị nên ăn kèm chà là với các nguồn protein hoặc chất béo lành mạnh (hạnh nhân, óc chó, sữa chua). Sự kết hợp này giúp làm chậm hơn nữa quá trình hấp thu đường. 

Người tiểu đường: Tuy chà là có GI thấp, nhưng tải lượng đường huyết (GL) của chà là vẫn cao nếu ăn nhiều. Cần tính toán trong tổng lượng carbohydrate hằng ngày và hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh thận mạn tính: Do hàm lượng kali rất cao, người đang phải hạn chế kali (suy thận) cần tránh dùng nhiều chà là để ngăn ngừa biến chứng rối loạn nhịp tim. Chà là chứa nhiều sulfites (nếu sấy công nghiệp) và fructose, có thể gây đầy bụng ở người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc không dung nạp fructose.

"Quả chà là là minh chứng hoàn hảo cho sự giao thoa giữa kinh nghiệm dân gian và khoa học hiện đại. Với 6 lợi ích sức khỏe đã được kiểm chứng, từ hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa đến thai kỳ, chà là xứng đáng có một vị trí trong thực đơn lành mạnh. Tuy nhiên, chìa khóa để khai thác kho thuốc này nằm ở sự điều độ và thấu hiểu thể trạng cá nhân", bác sĩ Vũ lưu ý.

Tin liên quan

Tác dụng an thần, hỗ trợ trị mất ngủ của lá sen, lá vông

Tác dụng an thần, hỗ trợ trị mất ngủ của lá sen, lá vông

Việc sử dụng các dược liệu thiên nhiên như lá sen, lá vông có thể góp phần hỗ trợ điều trị mất ngủ, dưỡng tâm, an thần.

Bác sĩ: Những điều cần biết khi dùng tía tô

Bơ và xoài: Sự kết hợp tạo nên khác biệt bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Chà là chống oxy hóa huyết áp Tim mạch Đường huyết Thai kỳ bệnh thận tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận