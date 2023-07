Bác sĩ cảnh báo nguy cơ liệt mặt do thời tiết nắng mưa thất thường

Trời nắng nóng đổ mưa dễ nhiễm lạnh

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết vào những ngày thời tiết thất thường, nắng nóng, sau đó chuyển mưa đột ngột là nguyên nhân cho nhiều bệnh thường gặp, trong đó có liệt mặt (còn gọi là liệt dây thần kinh VII ngoại biên).

Trong khoảng một tháng gần đây, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 tiếp nhận hơn 30 trường hợp liệt mặt, méo miệng do liệt dây thần kinh VII.

Bệnh nhân nữ (28 tuổi, TP.HCM) sau khi đi làm về bị mắc mưa, thấy mệt mỏi và hơi đau nhức vùng tai phải. Buổi tối chị thấy khoẻ hơn sau khi ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, ngủ dậy rửa mặt thì chị phát hiện mắt phải nhắm không kín, miệng lệch sang trái và tê bì nửa mặt phải.

Hay như trường hợp nam bệnh nhân (45 tuổi) thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nóng, sau đó vào môi trường máy lạnh, kèm thêm gặp mưa buổi chiều nhiễm lạnh dẫn đến bị liệt mặt, đến bệnh viện điều trị.

Bệnh nhân bị liệt mặt được điều trị bấm huyệt LÊ CẦM

Tại Phòng khám Ngũ quan, sau khi thăm khám xác định liệt thần kinh VII ngoại biên do lạnh, bác sĩ chỉ định thuốc và điều trị bằng châm cứu, xoa bóp bấm huyệt kết hợp tập vật lý trị liệu. Sau 3 tuần điều trị, tình trạng trên thuyên giảm 80%, bệnh nhân được chỉ định điều trị tiếp tục để hồi phục hoàn toàn.

"Khi thời tiết đang nắng nóng, gặp mưa, cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột, mạch máu bị co thắt lại dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm làm cho dây thần kinh sẽ bị phù nề, bị chèn ép và dẫn đến liệt. Liệt dây thần kinh VII ngoại biên ngoài nguyên nhân do lạnh là chủ yếu, một số trường hợp có thể do nhiễm virut cúm bởi độc lực của chúng làm ảnh hưởng xấu đến dẫn truyền của dây thần kinh VII", bác sĩ Vũ phân tích.

Bác sĩ Vũ cho biết liệt dây thần kinh VII ngoại biên là tình trạng một bên cơ mặt yếu hoặc chảy xệ xuống dưới do dây thần kinh VII điều khiển cho cơ mặt bị tổn thương. Ở trạng thái tĩnh sẽ thấy mặt mất cân xứng, các cơ mặt bị kéo về bên lành, nếp nhăn vùng trán, ranh mũi má mắt, nhân trung lệch, miệng méo. Ở trạng thái động mắt nhắm không kín, nhãn cầu chuyển động lên phía trên. Bệnh nhân không làm được hay khó khăn khi thực hiện các động tác: nhăn trán, nhíu mày, nhăn răng, trề môi, phồng má, thổi sáo,… Triệu chứng phụ có thể có ù tai, chảy nước mắt bên liệt,…