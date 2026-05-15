Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ miếng dán chống say tàu xe ở trẻ nhỏ

Như Quyên
15/05/2026 05:02 GMT+7

Nhiều phụ huynh có xu hướng ‘né’ cho trẻ uống thuốc khi say xe và chuyển sang dùng miếng dán. Thực chất, việc làm này không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, Phó trưởng Khoa Nhi và Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), miếng dán chống say tàu xe thường chứa Scopolamine (hyoscine), được dán sau tai; thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng cần thận trọng ở trẻ em.

Miếng dán chống say tàu xe thường chứa Scopolamine, được dán sau tai, thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu và không nên dùng cho trẻ nhỏ

Vì sao miếng dán chống say tàu xe nguy hiểm cho trẻ?

Say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu “không khớp” giữa tiền đình (cảm nhận chuyển động), cảm giác bản thể (tư thế cơ thể) và thị giác (thấy không gian trong xe gần như đứng yên), gây buồn nôn, chóng mặt. Scopolamine trong miếng dán chống say tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn ở não, nhờ đó giảm các triệu chứng say xe.

Bác sĩ Hoàng Thạch cho biết, hàng rào máu não của trẻ chưa hoàn thiện nên Scopolamine dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như kích thích thần kinh, lú lẫn, kích động, ngủ gà hoặc mê sảng. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động phó giao cảm nên trẻ có thể có triệu chứng đỏ da, sốt, tim nhanh, bí tiểu, khô miệng, táo bón.

Bên cạnh đó, liều thuốc được hấp thu từ miếng dán cũng khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn, sự hấp thu thuốc có thể cao hơn dự đoán.

Thêm nữa, trẻ thường hiếu động và không lường trước được nguy hiểm nên có thể chạm tay vào miếng dán rồi dụi mắt hoặc dán lên mí mắt, dẫn tới nguy cơ giãn đồng tử một bên. Bóc hoặc dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ.

Ngoài ra, Scopolamine được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ có chức năng gan thận chưa tốt có thể bị ảnh hưởng.

Không được tự cắt nhỏ miếng dán để giảm liều

“Miếng dán scopolamine không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ, đặc biệt nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi nếu không có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán để ‘giảm liều’ vì hoạt chất phân bố không đồng đều. Trẻ có bệnh lý thần kinh, động kinh càng cần tránh sử dụng”, bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý.

Phụ huynh cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu có trẻ có các biểu hiện: Ngủ li bì khó đánh thức, kích động dữ dội, nói nhảm, ảo giác, co giật, đi loạng choạng nhiều, khó thở, tim đập nhanh, sốt cao, đỏ bừng toàn thân, bí tiểu, đồng tử giãn lớn kèm nhìn mờ... Đây có thể là biểu hiện ngộ độc kháng phó giao cảm. Một số trẻ chỉ dán 1 miếng dán say xe cũng có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt.

Bác sĩ Thạch khuyên, đối với trẻ hay bị say tàu xe, ưu tiên đầu tiên luôn là biện pháp không dùng thuốc.

  • Cho trẻ nhìn ra xa phía trước thay vì nhìn điện thoại, sách.
  • Ngồi ở vị trí ít rung lắc (giữa xe, gần cánh máy bay).
  • Không ngồi ngược chiều di chuyển của xe.
  • Tránh ăn quá no hoặc quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ.
  • Giữ không khí thoáng.
  • Cho trẻ ngủ đủ trước khi đi.
  • Nghỉ giữa chặng nếu đi đường dài.

Mẹo giảm say tàu xe khi đi chơi dịp lễ, bạn đã biết chưa?

Say tàu xe thường không gây hậu quả lâu dài nhưng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, nhất là khi phải di chuyển nhiều. Áp dụng một số mẹo đơn giản sẽ giúp hạn chế tình trạng này và tận hưởng chuyến đi thoải mái hơn.

