Mẹo giảm say tàu xe khi đi chơi dịp lễ, bạn đã biết chưa?

Trẻ từ 2 - 12 tuổi, phụ nữ và người lớn tuổi dễ bị say tàu xe hơn, với các triệu chứng thường gặp như khó chịu toàn thân, buồn nôn, nôn, đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt.

“Trước đây, say tàu xe được cho là do xung đột giữa thị giác, tai trong và các giác quan khác. Hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân còn đến từ sự ‘lệch pha’ giữa cách não bộ dự đoán về chuyển động của cơ thể và những gì thực sự xảy ra”, bác sĩ Richard Lewis, chuyên gia thần kinh về rối loạn thăng bằng tại Massachusetts Eye and Ear (thuộc Harvard, Mỹ), cho biết.

Nên giữ cố định đầu, nhìn vào đường chân trời hoặc một điểm cố định khi đi tàu xe đường dài để giảm đau đầu, buồn nôn

Dưới đây là một số mẹo được các chuyên gia đề xuất để giảm cơn say xe, mọi người có thể thử áp dụng trong các chuyến đi xa ngày lễ, theo Harvard Health Publishing và Hartford HealthCare (Mỹ).

Giữ yên cơ thể, hạn chế cử động đầu, vai, hông và gối.

Nhìn vào đường chân trời hoặc một điểm cố định.

Ăn vài chiếc bánh quy mặn.

Tránh đọc sách.

Ngồi ở ghế hướng về phía trước.

Thực hành hít thở chậm, có kiểm soát và ngồi ở nơi thoáng khí.

Nghe những bản nhạc dễ chịu.

Ngậm kẹo hoặc kẹo cao su hương gừng, bạc hà.

Tránh mùi nồng và thức ăn cay.

Ảnh: P.H tạo từ GM

Bên cạnh đó, nếu tình trạng say tàu xe nặng, có thể dùng thuốc hoặc miếng dán sau tai để phòng hoặc giảm buồn nôn. Ngoài ra, mọi người cũng có thể phòng say tàu xe ngay từ trước chuyến đi bằng cách sau:

Chọn chỗ ngồi hợp lý: Ghế phụ phía trước ô tô hoặc khu vực gần cánh máy bay ít rung lắc nhất. Còn trên tàu thuyền, vị trí giữa tàu thường ít lắc hơn. Trên xe buýt, tàu hỏa, nên chọn ghế quay mặt về phía trước.

Ăn uống nhẹ nhàng: Trước chuyến đi, nên uống đủ nước, ăn các món dễ tiêu, tránh đồ nhiều dầu mỡ. Không nên uống rượu và không ăn quá no trước khi đi.