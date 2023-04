Mẹo hay để chống say tàu xe

Nhưng vẫn chưa rõ tại sao có những người đọc và chơi trò chơi trên điện thoại khi đi xe mà vẫn không sao. Lại có những người chỉ bị say xe khi đi loại xe này, mà không hề gì nếu đi loại xe khác, theo tờ Hindustan Times.

Say tàu xe ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi Shutterstock

Tại sao?

Có hai lý do được đưa ra: Lý do thứ nhất cho rằng say tàu xe là do sự "lệch pha" của hệ thống thăng bằng trong cơ thể, bao gồm những gì chúng ta nhìn thấy và cảm nhận từ cơ quan thăng bằng ở tai trong, giúp hệ thống thăng bằng hoạt động chính xác.

Sự "lệch pha" cảm nhận từ các giác quan: Mắt và tai trong cảm nhận cơ thể đang di chuyển, mặc dù thực sự cơ thể đang ngồi yên - gây mất thăng bằng. Đây cũng là lý do tại sao càng ít "lệch pha" về cảm giác này càng ít say xe, theo tờ The Conversation.

Lý do thứ hai cho rằng do việc kiểm soát tư thế. Theo lý thuyết này, say xe xảy ra do việc điều chỉnh tư thế không tốt dẫn đến sự "lệch pha" của giác quan gây buồn nôn.

Không có lý do rõ ràng nào

Say xe ảnh hưởng đến mỗi người mỗi khác và không rõ tại sao một số người hay say xe hơn những người khác. Nhưng sự khác biệt về cảm nhận của mắt và tai trong tạo ra sự thăng bằng của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của họ khi đi các loại phương tiện khác nhau.

Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến say xe. Thông thường, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không bị say xe. Trẻ 9 - 10 tuổi dễ say xe nhất. Đến tuổi trưởng thành, chứng say xe lại giảm. Ở người lớn tuổi, chứng say xe lại có thể tăng hoặc giảm, theo Hindustan Times.

Loại phương tiện cũng ảnh hưởng đến mức độ say xe. Nhìn chung, bất kỳ yếu tố nào làm tăng sự "lệch pha" giữa các giác quan góp phần vào hệ thống thăng bằng sẽ làm tăng say xe.

Nhiều người cũng cho biết lái xe sẽ không say xe. Có lẽ là do người lái xe dự đoán tốt chuyển động của xe và di chuyển cơ thể theo chuyển động của xe.



Tránh lướt điện thoại trên xe, vì điều này gây ra sự "lệch pha" giữa những gì chúng ta đang thấy và những gì chúng ta đang cảm nhận, mà hãy nhìn ra ngoài cửa sổ Shutterstock

Để tránh say xe

Tránh lướt điện thoại trên xe, vì điều này gây ra sự "lệch pha" giữa những gì chúng ta đang thấy và những gì chúng ta đang cảm nhận, mà hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn vì những gì đập vào mắt sẽ trùng khớp với thông tin cân bằng ở tai trong, theo Hindustan Times.

Các mẹo khác để giảm say tàu xe bao gồm không ăn nhiều trước khi đi, thông gió cho xe và dừng lại thường xuyên (nếu có thể).

Ngoài ra, uống thuốc chống say xe có thể giúp ích. Những chất này làm giảm hoạt động trong hệ thống cân bằng của não hoặc giảm số lượng tín hiệu mà não gửi đến ruột, có thể giúp chấm dứt buồn nôn và nôn.