Sức khỏe

Bác sĩ cảnh báo tác hại từ thịt bò giả ngâm hóa chất

Lê Cầm
13/05/2026 07:53 GMT+7

Chất tạo màu tổng hợp và phụ gia công nghiệp trong thịt bò giả có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu tiêu thụ kéo dài hoặc vượt ngưỡng an toàn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết Natri Metabisulfit hay còn được gọi là Sodium Metabisulfite và nhiều chất tạo màu thực phẩm tổng hợp có thể có thể gây ra các tác động bất lợi cho sức khỏe như dị ứng, rối loạn hô hấp, tổn thương thần kinh, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu tiếp xúc thường xuyên hoặc sử dụng với hàm lượng cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, với mức tiêu thụ thông thường nằm trong giới hạn cho phép, các chất trên nhìn chung vẫn được xem là an toàn đối với đa số người dùng.

Tác hại sức khỏe của Sodium Metabisulfite

Dị ứng và không dung nạp: Sodium Metabisulfite được chọn là "Chất gây dị ứng của năm 2024" do thường xuyên gây viêm da tiếp xúc dị ứng và các phản ứng toàn thân.

Liều cao dùng đường uống ở loài gặm nhấm gây ra stress oxy hóa: làm giảm các enzyme chống oxy hóa, tăng quá trình peroxy hóa lipid và cũng gây tổn thương nhung mao ruột cùng với thay đổi ở những cơ quan khác. Việc hít phải bột natri metabisulfit hoặc khí SO₂ thải ra trong môi trường làm việc có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng và gây tử vong trong không gian kín.

Số thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất bị công an bắt quả tang

Tác hại đến sức khỏe của các chất tạo màu tổng hợp

Theo bác sĩ Uyên, các loại phẩm màu tổng hợp nhóm azo và một số chất tạo màu thực phẩm khác đã được ghi nhận trong các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan đến nguy cơ gây đột biến tế bào, tổn thương nhiễm sắc thể, độc tính tế bào và nguy cơ ung thư khi sử dụng ở liều vượt quá mức hấp thụ cho phép hằng ngày. Các nhà khoa học cho rằng cơ chế tác động có thể liên quan đến stress oxy hóa, tổn thương ADN, rối loạn chức năng ty thể và phản ứng viêm tại não cùng nhiều cơ quan khác.

Ở trẻ em, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa phẩm màu nhân tạo với tình trạng tăng động và thay đổi hành vi, đặc biệt ở nhóm trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý hoặc tự kỷ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng và mối quan hệ nhân quả hiện vẫn còn nhiều tranh luận. Ngoài ra, phẩm màu tổng hợp còn có thể gây phản ứng dị ứng, hen suyễn, nổi mề đay hoặc các vấn đề tiêu hóa - hô hấp ở một số người nhạy cảm, nhất là khi tiêu thụ vượt giới hạn an toàn hoặc sử dụng kéo dài.

Bác sĩ Uyên nhận định, các chất sunfit công nghiệp như natri metabisunfit và chất tạo màu tổng hợp hiện vẫn được xem là an toàn với đa số người tiêu dùng nếu sử dụng trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, người có cơ địa dị ứng hoặc mắc hen suyễn có thể phản ứng ngay cả ở nồng độ thấp.

“Các nghiên cứu trên động vật cho thấy phơi nhiễm kéo dài hoặc liều cao có thể liên quan đến độc tính oxy hóa, tổn thương cơ quan, rối loạn thần kinh và nguy cơ ung thư. Vì vậy, người dân nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều phẩm màu tổng hợp và sunfit, ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi hoặc chất tạo màu tự nhiên khi có thể sẽ giúp giảm nguy cơ tiềm ẩn”, bác sĩ Uyên khuyến cáo.

Mẹo lựa thịt để tránh thịt bò giả tẩm hóa chất

Bác sĩ Uyên khuyến cáo nên lựa thịt bò có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm đồng nhất từ ngoài vào trong, thớ thịt nhỏ dài mịn, màu mỡ có màu vàng nhạt đặc trưng, có mùi hôi nồng tự nhiên. 

Khi làm giả thịt bò, các đối tượng thường bôi mỡ bò hoặc tưới huyết bò lên thịt heo để tạo mùi, nhưng mùi này thường chỉ ở bề mặt và dễ bay mất. Khi nấu chín, thịt bò thật giữ được vị ngọt đậm đà, trong khi thịt giả thường có vị nhạt hoặc mùi kháng sinh (nếu là heo sề lâu ngày).

Ngoài ra nên ưu tiên mua thịt nguyên miếng lớn, yêu cầu người bán cắt từ tảng thịt ra thay vì mua các miếng đã thái sẵn hoặc tẩm ướp sẵn, vì đó là những loại dễ bị trà trộn nhất.

Bác sĩ chỉ ra 4 cách phân biệt thịt bò thật và giả

Để phân biệt giữa thịt bò giả và thịt bò thật, người dùng có thể kiểm tra bằng ngón tay, quan sát màu sắc và thớ thịt, kiểm tra bằng nước hoặc thông qua mùi vị đặc trưng của thịt bò.

