Bác sĩ chỉ cách ăn uống, tập luyện hạn chế đau nhức xương khớp khi trời lạnh

Khi thời tiết lạnh, các mạch máu ngoại vi có xu hướng co lại khiến máu đến các xương khớp bị hạn chế, giảm nuôi dưỡng khớp, màng hoạt dịch, sụn khớp; lạnh khiến gân cơ co rút làm cho các khớp cứng, đau nhức… Đặc biệt, với những bệnh nhân thoái hóa khớp lâu ngày, do lớp sụn khớp bị bào mòn làm trơ ra đầu xương lồi lõm, các đầu dây thần kinh cũng nhạy cảm hơn nên bệnh nhân thường cảm nhận các cơn đau nhức, cứng khớp rõ hơn. Do vậy, chỉ cần thời tiết “trở mình”, các cơn đau khớp sẽ ập đến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bệnh nhân khớp chăm sóc khớp đúng cách, hạn chế những cơn đau nhức khi “trái gió trở trời”.

Giữ khô và ấm cho cơ thể. Khi trời trở lạnh, cần mặc đủ ấm, dùng khăn quàng cổ, găng tay, tất… Hạn chế chân, tay bị ẩm ướt, cần nhanh chóng lau khô người khi đi mưa. Khi khớp có dấu hiệu đau nhức, tê cứng cần làm nóng, ấm xung quanh vị trí đau bằng cách chiếu đèn hồng ngoại hoặc sử dụng túi chườm, lá ngải sao với muối… để các mạch máu giãn ra, máu được lưu thông dễ dàng đến nuôi các khớp. Không nên xoa bóp trực tiếp lên vùng khớp viêm cấp (sưng, nóng, đỏ, đau).





Rèn luyện xương khớp. Nhiều người khi bị đau nhức xương khớp thường sợ đau nên không dám cử động khiến các khớp càng trở nên tê cứng và bệnh càng nặng thêm. Tuy nhiên, khi khớp bị đau mọi người càng nên vận động thường xuyên nhưng nhẹ nhàng để giúp khí huyết lưu thông, mô sụn có điều kiện hấp thu dưỡng chất và tăng tiết dịch, bôi trơn các khớp. Bạn có thể luyện tập hợp lý để cải thiện chức năng của khớp, có thể massage, dùng phương pháp trị liệu. Thay vì ngồi một chỗ, mỗi ngày bạn chỉ cần khoảng 30 phút đến 1 tiếng để thực hiện các bài thể dục đơn giản như: Đạp xe, thái cực quyền, khí công dưỡng sinh… theo nguyên tắc nhẹ nhàng, vừa sức. Điều này rất hữu ích không chỉ cho hệ xương khớp mà còn tăng cường sức khỏe, mang lại sự sảng khoái về tinh thần và làm việc hiệu quả hơn.

Ăn uống, duy trì cân nặng hợp lý. Bạn có thể cải thiện sức khỏe của khớp thông qua chế độ ăn. Nên ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và các thành phần chống viêm. Đảm bảo hấp thu đầy đủ các vi chất cần thiết như canxi, vitamin C, D, ăn nhiều trái cây, cà chua, cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi). Các loại hạt, rau lá xanh, cải xoăn, rau bina, củ cải… Hạn chế các chất kích thích, thịt đỏ, chất béo bão hòa, đồ ăn quá chua, quá mặn… Đặc biệt, duy trì cân nặng hợp lý để tránh gây áp lực cho các khớp, giúp khớp không bị thoái hóa sớm.

Không tự ý dùng thuốc giảm đau. Khi khớp bị đau nhức, nên đi khám bác sĩ sớm để được chỉ định điều trị phù hợp. Không nên tự chẩn đoán bệnh và tự ý mua thuốc giảm đau về dùng (thường chứa corticoid dễ gây tổn thương dạ dày, phù nề, suy giảm hệ miễn dịch…). Tránh áp dụng các phương cách điều trị truyền miệng, các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có chứng cứ nghiên cứu khoa học rõ ràng.