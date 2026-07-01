Bác sĩ chỉ cách chăm sóc lỗ xỏ khuyên tai để tránh nhiễm trùng

Tuy nhiên, việc chăm sóc vết thương không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc hình thành sẹo lồi, theo tờ Hindustan Times.

Bà Nishita Ranka, bác sĩ da liễu tại Ấn Độ, cho biết việc theo dõi quá trình hồi phục trong những ngày đầu rất quan trọng.

Nếu đến ngày thứ 5, vùng sưng lớn hơn so với ngày thứ 3 hoặc da chuyển sang đỏ đậm thay vì hồng nhẹ, đó có thể là dấu hiệu nhiễm trùng sớm và cần được kiểm tra Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Nên tránh một số thực phẩm trong tuần đầu

Theo bà Ranka, không có loại thực phẩm nào trực tiếp gây nhiễm trùng lỗ xỏ khuyên tai. Tuy nhiên, một số đồ ăn và thức uống có thể làm tình trạng viêm kéo dài trong tuần đầu.

Rượu bia có thể làm máu loãng hơn, khiến vùng xỏ sưng lâu giảm. Thức ăn cay và đồ uống chứa caffeine làm cơ thể tiết nhiều mồ hôi.

Mồ hôi đọng quanh khuyên tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Bà cũng khuyên nên tránh ăn thực phẩm sống hoặc thức ăn bán ngoài đường trong giai đoạn đầu sau khi xỏ khuyên.

Sưng trong vài ngày đầu là bình thường

Theo bà Ranka, ngày thứ 5 là mốc quan trọng để đánh giá quá trình hồi phục. Trước thời điểm này, vùng xỏ khuyên sưng nhẹ, hơi ấm và có ít dịch trong hoặc màu vàng nhạt là dấu hiệu bình thường.

Nếu đến ngày thứ 5, vùng sưng lớn hơn so với ngày thứ 3 hoặc da chuyển sang đỏ đậm thay vì hồng nhẹ, đó có thể là dấu hiệu nhiễm trùng sớm và cần được kiểm tra.

Phân biệt cục sưng và sẹo lồi

Cục sưng sau xỏ khuyên và sẹo lồi rất dễ bị nhầm lẫn. Cục sưng thường mềm, nằm ngay lỗ xỏ và có thể di chuyển nhẹ khi ấn. Tình trạng này xuất hiện trong vài tuần đầu sau khi xỏ.

Trong khi đó, sẹo lồi cứng, không di chuyển và phát triển lan ra ngoài vùng vết thương. Sẹo lồi thường xuất hiện sau vài tháng.

Bà cũng lưu ý xỏ khuyên ở vùng sụn có nguy cơ hình thành sẹo lồi cao hơn. Người có người thân từng bị sẹo lồi nên trao đổi với bác sĩ trước khi xỏ khuyên.

Chăm sóc đúng cách giúp giảm cục sưng

Theo bà Ranka, sai lầm phổ biến nhất là xoay hoặc thay khuyên quá sớm. Bà khuyên nên sử dụng khuyên bằng titan đạt chuẩn y tế vì niken trong các loại khuyên giá rẻ dễ gây kích ứng da.

Lỗ xỏ cần được vệ sinh bằng nước muối sinh lý 2 lần mỗi ngày. Không nên bôi tinh dầu tràm trà hoặc kem đánh răng lên vùng xỏ.

Nếu cục sưng kéo dài hơn 4 tuần, người xỏ khuyên nên đến cơ sở y tế để được điều trị thay vì tiếp tục tự xử lý tại nhà.

Người xỏ khuyên tai cũng cần đi khám ngay khi vùng đỏ lan rộng, có mủ màu vàng hoặc xanh kèm mùi hôi, sốt, ớn lạnh, đau tăng sau ngày thứ 3 hoặc khuyên bị lún vào vùng da sưng. Những dấu hiệu này có thể cho thấy vết xỏ đã bị nhiễm trùng và cần được xử trí kịp thời.